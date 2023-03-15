Крупнейший в СНГ фулфилмент-центр OZON открыли в Астане

Запуск фулфилмент-центра для приема широкого ассортимента товаров планируется в апреле этого года, позволит обрабатывать не менее 260 тысяч заказов в сутки. На хранении могут находиться до 9 миллионов различных товаров в любых категориях – от продуктов питания до электроники и строительных материалов.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В Астане открылся первый в Казахстане фулфилмент-центр электронного маркетплейса OZON общей площадью 38 тыс. кв.м. В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, аким Астаны Женис Касымбек, торговый представитель РФ в Республике Казахстан Андрей Бабко, представители OZON, Mercury Properties, строительной компании «Базис-А», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Выступая на открытии, Серик Жумангарин отметил, что сегодня Казахстан планомерно и всесторонне развивает экосистему электронной коммерции.

«Доля электронной торговли сегодня составляет порядка 6% в объеме розничной торговли нашей страны. И в ближайшие годы мы планируем довести ее до 15%. Думаю, не за горами уже то время, когда торговля вообще будет ассоциироваться только с онлайн. Для нашего бизнеса развитие электронной торговли это, в первую очередь, расширение горизонта торговли, повышение качества. Помимо этого подобного рода фулфилмент центры дают мощный импульс региональной торговле», - подчеркнул вице-премьер.

Аким Астаны Женис Касымбек отметил, что в столице по поручению главы государства создаются все условия для поддержки предпринимателей, привлечения частных инвестиции в экономику города.

«В этом году ожидаем ввести в городе 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87 млрд тенге. К примеру, это проекты в сферах промышленности, логистики, образования, спорта, АПК и другие. Запуск проектов также позволит создать для горожан постоянные рабочие места. Открытие в городе фулфилмент-центра позволил привлечь 40 млрд тенге частных инвестиций. Это крупный проект в сфере электронной коммерции в Казахстане», - сказал Женис Касымбек.

Крупный логистический хаб позволит казахстанским предпринимателям масштабировать онлайн-бизнес: сократить сроки обработки интернет-заказов, доставки товаров до потребителей. Кроме того, позволит создать в регионе более 2000 рабочих мест.

Мощность проекта строительства логистического парка OZON ТОО «Rainbow Logistic» составляет 70 тыс. кв. м складских помещений (1-я очередь – 40 тыс. кв.м, 2-я очередь – 30 тыс. кв.м). Объем инвестиций – 40 млрд тенге. Запуск фулфилмент-центра для приема широкого ассортимента товаров планируется в апреле этого года, позволит обрабатывать не менее 260 тысяч заказов в сутки. На хранении могут находиться до 9 миллионов различных товаров в любых категориях – от продуктов питания до электроники и строительных материалов.

В рамках Евразийского экономического союза планируется запуск пилотного проекта, который позволит ускорить таможенное администрирование и упростить процедуры интернет-торговли. Министерством торговли и интеграции совместно с Министерством финансов РК разработан проект поправок в кодекс РК «О таможенном регулировании». В рамках пилота планируется осуществлять все таможенные процедуры, в том числе и декларирование, будут операторы электронной торговли, исключительно по желанию потребителя.

Второе новшество поправок - это поставка товаров электронной торговли через процедуру таможенного (бондового) склада. В рамках данной процедуры предполагается, что у иностранных интернет-площадок появится возможность размещать коммерческие партии товаров на таможенном (бондовом) складе со сроком хранения до 3-х лет. В течение этого времени предприниматели будут иметь возможность реализовывать и доставлять свои товары физическим лицам как на территории РК, так и в третьи страны, по мере поступления заказов, и осуществлять декларирование постфактум (до 10-го числа месяца следующего за месяцем приобретения).

Ozon является одним из крупнейших маркетплейсов России. Для казахстанских предпринимателей доступ на платформу OZON открыт с 2021 года, через инструменты Центра торговой политики Qaztrade оказывается поддержка по выводу и сопровождению компаний на площадке. 17 фулфилмент-центров построены в 14-ти городах России, в Беларуси (Минске), и теперь – в Астане.

На сегодня на площадке OZON зарегистрировано около 15 000 казахстанских продавцов, объем продаж которых за 2022 год составил более 10 млрд тенге. Наиболее востребованными товарами на площадке являются электроника, товары для дома, детские товары и товары повседневного спроса.