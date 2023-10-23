Крупную нарколабораторию ликвидировали в Акмолинской области

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

При обысках обнаружено и изъято 40 кг синтетических наркотиков и более 7 тонн прекурсоров

Фото: пресс-служба КНБ РК

Сотрудники департамента КНБ по Акмолинской области совместно с органами прокуратуры и полиции в Целиноградском районе ликвидировали крупную нарколабораторию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК.

Отмечается, что по подозрению в изготовлении и сбыте психотропных веществ задержаны трое граждан, в том числе в городах Астана и Актобе.

В ходе обысков обнаружено и изъято 40 кг синтетических наркотиков, более 7 тонн прекурсоров и лабораторное оборудование.

Материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

С санкции суда задержанные арестованы, добавили в пресс-службе.

 

 

#КНБ #наркотики #лаборатория

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