Схему хищений раскрыли на угледобывающем предприятии в Павлодарской области

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"Установлено, что подозреваемый в сговоре с приемочной комиссией ТОО "Богатырь-Көмір" на системной основе в период с 2020 по 2022 годы совершал хищения денег данного предприятия. Схема заключалась в поставке бывших в употреблении запасных частей, имеющих значительный износ, вместо новых, на общую сумму 830 млн тенге, в результате чего государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении АФМ.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается, добавили в агентстве.