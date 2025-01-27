Крупную ячейку дропперов ликвидировали в Алматинской области

Каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции
Полицейские в Алматинской области, при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры региона, пресекли деятельность организованной группы дропперов, занимавшихся выводом мошеннически добытых денег в криптовалюту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
В рамках расследования было установлено свыше 20 причастных, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы. Каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции. Набор новых дропперов осуществлялся через Telegram-каналы.
В результате оперативных мероприятий было заморожено движение средств на сумму более восьми миллионов тенге, а также выявлен крипто-кошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге.
В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания», – детализировали в правоохранительных органах.
В полиции предупредили, что необходимо быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участии в финансовых операциях от незнакомых граждан.
«Такие действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннических схемах, что влечет за собой уголовную ответственность. Если вы стали жертвой или свидетелем подобной деятельности, незамедлительно обратитесь в полицию», – говорится в обращении МВД.