Крупную ячейку дропперов ликвидировали в Алматинской области

Каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции

Фото: Polisia.kz

Полицейские в Алматинской области, при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры региона, пресекли деятельность организованной группы дропперов, занимавшихся выводом мошеннически добытых денег в криптовалюту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В рамках расследования было установлено свыше 20 причастных, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы. Каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов и получал от 1% до 3% с каждой транзакции. Набор новых дропперов осуществлялся через Telegram-каналы.

В результате оперативных мероприятий было заморожено движение средств на сумму более восьми миллионов тенге, а также выявлен крипто-кошелек организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге.

В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они водворены в изолятор временного содержания», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции предупредили, что необходимо быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения по регистрации банковских счетов или участии в финансовых операциях от незнакомых граждан.