За свои услуги правонарушители получали до 500 тысяч тенге с каждого мигранта

Фото: Polisia.kz

Сотрудники криминальной полиции пресекли деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции в приграничных районах Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz

По данным МВД РК, четыре основных организатора и их пособники задержаны и водворены в ИВС.

Установлено, что задержанные подозреваются в содействии гражданам ближнего зарубежья в незаконном пересечении государственной границы. За свои услуги они получали до 500 тысяч тенге с каждого мигранта.

«В ходе обысков у подозреваемых изъяты иностранные паспорта, фиктивные документы, электронные носители и средства связи. В отношении организаторов начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса — «организация незаконной миграции» и «умышленное незаконное пересечение государственной границы», – проинформировали в МВД.

В министерстве предупредили, что любые нарушения миграционного законодательства не останутся безнаказанными. Работа по пресечению каналов незаконной миграции продолжается.

