Главу лесхоза арестовали после крупного пожара в Аулиекольском районе

В Костанайской области арестовали руководителя Басаманского учреждения лесного хозяйства, где 2 сентября вспыхнул крупный лесной пожар, охвативший 43 тысячи га. На его тушение ушло 8 дней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Прокуратура Костанайской области 13 сентября этого года начала досудебное расследование в отношении руководства КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства» по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия (пункт 3 части 4 статьи 361 Уголовного кодекса РК).

«В этот же день руководитель учреждения задержан в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса и водворен в изолятор временного содержания.

15 сентября текущего года в отношении руководителя учреждения судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», – отметили в надзорном органе.

Расследование продолжается, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. Площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров.

Всего пострадал 91 жилой дом в двух селах района.

Известно об одном погибшем и 12 пострадавших.

7 сентября в 15:00 пожар был локализован и потушен 10 сентября в 10:00 часов.

Расследованием пожаров в Костанайской области занялись специальные прокуроры.