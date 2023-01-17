Названы причина и виновник масштабного пожара в Аулиекольском районе

В районном суде Костанайской области рассмотрели уголовное дело в отношении виновника крупного природного пожара в Аулиекольском районе в сентябре 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Фото: пресс-служба МЧС РК

Мужчина предстал перед судом по двум статьям: уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, повлекшее тяжкие последствия или причинившее особо крупный ущерб (часть 2 статьи 204 УК), а также уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, как входящих, так и не входящих в лесной фонд, в результате неосторожного обращения с источником повышенной опасности, причинивших крупный ущерб (часть 1 статьи 341 УК).

По материалам дела 2 сентября 2022 года лесозаготовитель в поселке Баганалы Аулиекольского района обратился к Александру Репейко, управлявшему трактором «МТЗ-82», с просьбой отвезти за вознаграждение вагончик на выдел квартала №22 Басаманского лесного хозяйства. Александр Репейко эксплуатировал трактор без искрогасителя и с неисправной цилиндропоршневой группой.

«Зная, что длительное время стоит жаркая сухая погода и дует порывистый ветер, Александр Репейко не принял меры к установке предоставленного ему искрогасителя. В тот же день он, зацепив к трактору вагончик, выехал по главной дороге в направлении квартала №22 без каких-либо препятствий со стороны работников и директора КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства», а через некоторое время он выехал обратно в сторону поселка Баганалы, буксируя вагончик.

При движении по песчаной и пересеченной дороге от выброса искр выхлопной системы двигателя внутреннего сгорания трактора произошел пожар, который охватил территорию Басаманского и Семиозерного учреждений лесного хозяйства и населенных пунктов Аулиекольского района – сел Аманкарагай и Озерное, причинив крупный и особо крупный ущербы государству, физическим и юридическим лицам», – детализировали в областном суде.

В ходе пожара уничтожено свыше 39,7 тысячи гектаров лесных и нелесных угодий на общую сумму 18 774 283 323,73 тенге.

В результате пожара сгорели и повреждены 91 жилой дом, имущество 4 объектов малого бизнеса и 5 крестьянских хозяйств, 33 двора с хозяйственными постройками, 20 единиц автотранспорта, сельскохозяйственной и спецтехники, 122 головы скота. Все это на общую сумму 642 114 735 тенге, на возмещение которых и борьбу с пожаром государство потратило 2 680 640 278 тенге.

В суде пояснили, что дело поступило с процессуальным соглашением о признании вины, которое подсудимый заключил с прокурором.

«Подсудимый полностью признал вину и поддержал процессуальное соглашение в полном объеме. Суд установил, что процессуальное соглашение соответствует волеизъявлению сторон: прокурора, представителей потерпевших, подсудимого и защитника. При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимого Репейко, полное признание вины, чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию уголовного правонарушения. Александра Репейко приговорили к году лишения свободы», – сообщили в облсуде.

Гражданский иск по делу не заявлен. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. Площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров.

Всего пострадал 91 жилой дом в двух селах района.

Известно об одном погибшем и 12 пострадавших.

7 сентября в 15:00 пожар был локализован и потушен 10 сентября в 10:00.

Расследованием пожаров в Костанайской области занимались специальные прокуроры. Надзорный орган Костанайской области 13 сентября прошлого года начал досудебное расследование в отношении руководства КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства» по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия (пункт 3 части 4 статьи 361 Уголовного кодекса РК). Глава лесного хозяйства был арестован.

В селе Аулиеколь для погорельцев в течение 2,5 месяцев был построен 91 жилой дом.