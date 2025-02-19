Крупный пожар на складе в Алматы локализован

Происшествия,Пожары
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Венера Баталова
корреспондент

Огонь бушевал на площади 3 000 кв м

Кадр из видео

Пожар, произошедший на складе по улице Утеген батыра в Ауэзовском районе, удалось локализовать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Силы МЧС успешно ограничили распространение огня на площади 3 000 кв м. Пожарным удалось предотвратить пожар и отстоять соседние объекты, включая трехэтажное административное здание и склады с товарно-материальными ценностями.

Тушение осложнялось сильным задымлением и высокой пожарной нагрузкой, однако благодаря слаженной работе спасателей удалось минимизировать ущерб, отметили в МЧС.

На месте происшествия продолжает работать штаб для координации действий, и обеспечена бесперебойная подача воды.

Информация о возможных пострадавших и причинах возгорания уточняется.

#Алматы #пожар #склады

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