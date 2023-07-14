Крупный пожар вызвала молния в Акмолинской области

Грозовой разряд стал причиной пожара в Шортандинском районе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщается, сотрудники местного отдела по ЧС во время патрулирования обнаружили сразу 3 очага возгорания сухой травы вблизи села Бектау.

По тревоге был поднят весь гарнизон гражданской защиты Шортандинского района, а также местные исполнительные органы. Общая площадь возгорания составила 15 га.

"Благодаря оперативным действиям по тушению пожара, удалось не допустить распространения огня на большие территории и возникновения угрозы населенным пунктам. Загорание ликвидировали в 00:55. Тушение осложнялось сильным порывистым ветром до 20-25 м/с", – говорится в сообщении.

Как отметили в ДЧС, причиной пожара является природный фактор, а именно - грозовой разряд молнии. В тушении были задействованы 52 человека и 11 единиц техники.