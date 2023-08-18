Крылья нашей армии

Какой путь прошли, чего достигли, на каких самолетах сейчас летают и как охраняют наше небо летчики, специалисты зенитных ракетных и радиотехнических войск, – обо всем этом рассказал главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС РК генерал-майор авиации Даурен Косанов.

– Даурен Жуматаевич, 25 лет – четверть века, повод оглянуться назад. Как за это время менялись Силы воздушной обороны страны?

– С момента распада Советского Союза пошли процессы переформирования Вооруженных сил Казахстана. Войска противовоздушной обороны (ПВО) созданы 19 июня 1992 года на базе 37-го корпуса ПВО, который действовал со времен СССР. В состав ПВО вошли части и соединения зенитных ракетных и радиотехнических войск, а также истребительно-авиационный полк. Военно-воздушные силы были организованы на базе смешанного 56-го авиационного корпуса 18 мая 1992 года. В ВВС вошли управление командующего, центр боевого управления, смешанная авиационная дивизия, десять авиационных полков и семь частей обеспечения. В первые годы без особых экономических затрат нам удалось сохранить уровень боеготовности расчетов и экипажей.

1 июня 1998 года были образованы Силы воздушной обороны (СВО) путем объединения противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. 18 августа определена дата образования Сил воздушной обороны, которые являются самым мобильным и высокотехнологичным видом Вооруженных сил страны.

– Какие конкретные задачи выполняют ВВС и ПВО?

– Военно-воздушные силы – род войск, предназначенный для уничтожения противника в воздухе. Войска ПВО предназначены для защиты административно-политических, промышленно-экономических центров и районов страны, важных военных и других объектов от ударов противника с воздуха. В мирное время ВВС и войска ПВО выполняют боевую задачу по охране и обороне государственной границы Казахстана в воздушном пространстве.

– Насколько регулярно при­обре­тается современное вооружение и техника, из каких стран?

– К нам ежегодно поступают современные образцы вооружения и военной техники. Более 50% авиа­ционного парка и техники на сегодня обновлено. Например, только в этом году мы получаем 16 новых воздушных судов, среди которых десять истребителей Су-30СМ. Это самолеты российского производства, которые многофункциональны и имеют возможность эффективно поражать как воздушные, так и наземные цели. Выполнена модернизация всего парка штурмовиков Су-25, в результате которой самолеты получили способность навигационного бомбометания, то есть высокоточно применять вооружение с высот, недосягаемых для зенитных ракетных комплексов.

Что касается военно-транспорт­ной авиации, то здесь отдаем предпочтение европейским самолетам Airbus Defence and Space, которые отличаются высокой надежностью и неприхотливостью в обслуживании. С 2024 года планируем осваивать воздушные суда А400М Atlas грузоподъемностью до 37 тонн. А еще в этом году к нам поступят два учебно-тренировочных самолета чешского производства Л-410, основная задача которых – подготовка летчиков военно-транспорт­ной авиации.

Основу армейской авиации составляют вертолеты «Ми» российского производства. Это боевые Ми-35М, Ми-24 и транспортно-бое­вые Ми-17В-5, Ми-171Ш и Ми-8. Также наши силы используют вертолеты европейского и американского производства Eurocopter EC-145 и Bell Helicopters UH-1H-2.

– Армии многих стран в последнее время чаще применяют беспилотные летательные аппараты. Следуем ли мы этому тренду?

– Верно, развитие беспилотных авиационных систем сейчас переживает настоящий бум. Преимущества таких аппаратов бесспорны – они могут летать круглосуточно, проникать на позицию противника, собирать нужную информацию и наносить высокоточные удары. Мы успешно приобретаем и используем разведывательные и ударно-разведывательные комплексы израильского и китайского производства. В ближайшее время получим на вооружение стратегический ударный беспилотник турецкого производства Anka.

– Чтобы управлять высокотехнологичной техникой, нужны высококвалифицированные кадры. Как и где обучаете военнослужащих?

– Мы готовим офицеров в двух учебных заведениях. В Военном институте Сил воздушной обороны в городе Актобе обучается летный состав: военнослужащие фронтовой, армейской, военно-транспортной авиации, операторы БПЛА, инженерно-технические специалисты. Для войск Противовоздушной обороны подготовка ведется в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи в городе Алматы. Здесь офицеры получают специальности для зенитных ракетных войск по таким профилям, как радиотехника, связь, защита информации и кибербезо­пасность. С этого года учебные заведения дополнительно будут готовить младших специалистов из числа военнослужащих рядового и сержантского составов. В рамках международных договоров наши специалисты обучаются в Беларуси, Германии, Индии, Китае, России, США, Турции и в других странах.

– У вас действует центр управления воздушным движением. Как он работает, контролирует все небо Казахстана?

– Центры управления воздушным движением состоят из главного, региональных и районных центров. Совместно с РГП «Казаэронавигация» наши центры контролируют полеты всех летательных аппаратов в воздушном пространстве Казахстана в режиме реального времени. За небом круглосуточно следят войска ПВО.

При появлении незаявленного объекта наши военнослужащие принимают срочные меры, чтобы идентифицировать летательный аппарат, связываются с ним и принуждают к посадке. Также наши центры временно закрывают определенные воздушные коридоры при проведении учений, стрельб, запусков и посадок космических аппаратов.

– Служба летчиков незаметна, обычные граждане их не видят. Могли бы приоткрыть завесу, рассказав, чем ежедневно занимаются военнослужащие?

– Для этого вам нужно приехать в нашу часть и побывать на аэродроме (улыбается). В каждом регионе страны есть наши воинские части, где военнослужащие несут круглосуточное дежурство. Ежедневно они отрабатывают учебные полеты, контролируют воздушное пространство, выполняют спецзадания, повышают боевое мастерство.

В штабе мы управляем всеми нашими частями и соединениями, отслеживаем боевую подготовку, соблюдение мер безопасности, контролируем исполнение документов. Для примера: ежедневно в частях составляются таблицы полетов, итоги всех планов поступают ко мне. Если все сделано по правилам, то даю разрешение на полеты. Также в штабе отрабатываем заявки на использование воздушного пространства, авиационных полигонов, согласовываем с аэропортами полеты наших судов, чтобы они не помешали гражданской авиации. То есть ведется полная координация полетов.

– На каких международных учениях отрабатывают свои навыки военнослужащие?

– Силы воздушной обороны принимают участие в мероприятиях оперативной и боевой подготовки как внутри страны, так и на международном уровне. Например, зимой мы принимали участие в первом этапе командно-штабного учения «Батыл Тойтарыс-2023» и в оперативно-тактическом специальном учении «Калкан-2023» с подразделениями вооруженных сил Узбеки­стана.­ Скоро проведем совместные учения войск объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ «Бое­вое содружество-2023» и в рамках ОДКБ «Боевое братство-2023» и «Нерушимое братство-2023».

– Каких военнослужащих, отметившихся своими достижениями, Вы можете выделить?

– Кого-то выделить – задача затруднительная, потому что все наши военнослужащие выкладываются по полной, начиная от солдата и заканчивая генералами. Большую помощь и поддержку нам оказывают ветераны, в их числе генерал армии Алтынбаев Мухтар Капашевич, генерал-лейтенант Ахмадиев Копен Кабылкасымович, генерал-лейтенант авиации Сорокин Александр Николаевич. И каждый летчик, который поднимает аппарат тяжелее воздуха и охраняет наше небо, – герой.

– Как в нашей стране намерены дальше укреплять Силы воздушной обороны? На чем будут делаться акценты?

– С учетом складывающейся военно-политической обстановки в мире нашей стране необходим новый подход к вопросам поддержания боевой готовности, воспитания и подготовки личного состава. Силы воздушной обороны продолжат повышать боевую выучку по оперативной и боевой подготовке. Основной акцент будет на взаимодействии и управлении, потому что без них войска не будут функционировать.

– Даурен Жуматаевич, Вы уже 36 лет в авиации. Помните свой первый полет?

– Конечно! Увлечение авиацией началось в детстве. В доме была большая библиотека, читал книги о летчиках и любил фильм «В бой идут одни старики». Когда окончил школу, услышал об Армавирском высшем военном авиационном училище, где набирали летчиков. Мне даже не исполнилось 17 лет, а я уже решил быть летчиком, сам поехал на поезде из маленького села в Павлодарской области в Армавир. До этого ни разу не ездил на поезде, не говоря уже о полете в самолете. Трое суток ехал до Армавира Краснодарского края, помню, на каждой станции спрашивал у проводницы: «Когда приедем в Армавир?» Поступил в училище на общих основаниях. Преподаватели удивлялись, как хорошо я знаю русский язык, математику, физику. На «отлично» сдал вступительные экзамены.

Первый мой полет состоялся на втором курсе в июне 1988 года на самолете Л-29. Я первым среди курсантов вылетел самостоятельно. Наизусть знал все инструкции по эксплуатации самолета. Когда приземлился, инструкторы подошли ко мне. «Наверное, ты раньше летал, где-то тебя списали, и ты пришел к нам», – говорили они. А я улыбался и был счастлив своим первым полетом… На сегодня освоил восемь типов самолетов, в последние годы управляю вертолетом.

– У Вас были экстремальные ситуации, когда приходилось принимать мгновенные решения?

– Такие нештатные ситуации случались, но все решалось благополучно благодаря опыту и мастерству. Самое главное – не нарушать инструкции и готовиться к каждому полету. Каждый специа­лист в военной авиации должен заниматься своим делом. В огромном механизме все детали должны работать, как часы.

Служба наша, конечно, нелегкая. Вы, наверное, заметили, что во фронтовой авиации упитанных летчиков не бывает, все поджарые, спортивные, потому что управлять самолетом– это огромные нагрузки. После каждого полета наши летчики выходят мокрые, теряют до двух килограммов веса. Но они живут этим, небо для них – родная стихия, которая постоянно зовет!