Крыша над зрительным залом Crocus City Hall рухнула

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Пожар в подмосковном концертном зале Crocus City Hall в основном ликвидирован, спасатели продолжают пролив конструкций и разбор завалов, сообщает Интерфакс.

«Сейчас продолжается пролив конструкций. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован. Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара», - написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что крыша над зрительным залом рухнула, продолжается разбор завалов.

В пятницу вечером неизвестные люди, вооруженные автоматами, открыли огонь в Crocus City Hall в Красногорске. В здании начался пожар. Сообщалось о взрывах.

По данным Следственного комитета России в результате теракта погибли более 60 человек. Число жертв может увеличиться, предупредило ведомство.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что после нападения госпитализированы 115 человек, включая пять детей, 60 взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии.

МЧС РФ опубликовало список из 99 пострадавших. В списке пострадавших, опубликованном ранее подмосковным Минздравом числятся 145 человек, в том числе восемь детей.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил теракт.