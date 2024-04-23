Ксения Собчак объяснила свое появление в суде над Бишимбаевым
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По ее словам, она прибыла в Казахстан как независимый журналист, передает Kazpravda.kz
«Нас не приглашала в суд ни одна из сторон — защиты или обвинения. Я прошла процедуру аккредитации через Верховный суд, с его пресс-секретарем держала связь моя команда. Куда нас посадили, туда мы и сели. И сегодня было поистине невероятное заседание. Об этом мы чуть позже обязательно расскажем», - написала она в своем телеграм-канале.
Как сообщалось, на заседание суда неожиданно приехала Ксения Собчак, ее посадили рядом со стороной защиты.
Ранее в своем Telegram-канале она уже высказывалась о суде над Бишимбаевым и законе о семейно-бытовом насилии.