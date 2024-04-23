Ксения Собчак объяснила свое появление в суде над Бишимбаевым

«Нас не приглашала в суд ни одна из сторон — защиты или обвинения. Я прошла процедуру аккредитации через Верховный суд, с его пресс-секретарем держала связь моя команда. Куда нас посадили, туда мы и сели. И сегодня было поистине невероятное заседание. Об этом мы чуть позже обязательно расскажем», - написала она в своем телеграм-канале.