Фото: Kazpravda.kz
Транспорт , Общество
Кто еще сможет бесплатно ездить на автобусах в Костанае. Список льготников расширен
Валентина Мелехова

Костанайцев, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте, причем как в городском, так и в пригородном, стало больше, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Решением гормаслихата и постановлением горакимата список льготников пополнили инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды до 18 лет.

Ранее на бесплатный проезд имели право только участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, и многодетные матери.

На 10 тенге меньше утвержденного в Костанае тарифа на проезд в общественном транспорте теперь будут платить и инвалиды III группы. Ранее такой преференцией пользовались только пенсионеры по возрасту. Для них стоимость проезда в городском транспорте составит 70 тенге.

Чтобы воспользоваться льготами, вышеперечисленным категориям граждан следует приобрести специальные социальные карты у оператора ЭСОП ТОО «ALEM PAY», предоставив необходимые документы.

 

 

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