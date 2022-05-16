Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования

Заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков рассказал, кто из казахстанцев не сможет получить льготный автокредит, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Наличие места в очереди не означает факта одобрения заявки. Того, что вы встали в очередь и имеете счет на оплату - мало, нужно еще соответствовать критериям банка по обеспечению, по залогу и подобным вещам. По-моему, у банка есть требование, порядка полугода вы должны подтверждать свой стабильный доход, то есть, претенденты на кредитование должны заранее учитывать все эти моменты, чтобы не питали напрасно дополнительные ожидания в плане того, что встали в очередь и массово пошли получать этот кредит», - сказал он.

Есть, по его словам, риск, что не одобрят автокредит и тем, кто имеет несколько действующих кредитов.

«У нас производство растет, мы наблюдаем тенденцию роста - примерно, по прогнозам, ожидаем, что удовлетворим потребность в авто всего населения. Программа не однодневная, она рассчитана на 30 лет, и в течение этого времени люди могут претендовать на участие в данной программе», - резюмировал спикер.

Вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева в свою очередь сообщила, что согласно процедуре автокредитования, сначала потребитель приходит в любой автосалон Казахстана.

«Если там будет та машина, которую он хочет, он может сразу забрать ее, попросив счет на оплату с указанием стоимости авто, пойти в банк и подать заявку на льготное автокредитование. Если в наличии авто нет, то тогда его записывают в электронную очередь по всей стране, она прозрачная. Кода приходит авто, покупателю дают счет на оплату, и он идет с ним в банк и подаёт заявку на льготное автокредитование. Если потребитель забронировал авто, пришел в банк, подал заявку, и ему не одобрили по каким-то причинам, так как у каждого банка есть правила и процедуры оценки платежеспособности клиентов, то тогда он не может участвовать в программе льготного автокредитования», - пояснила она.

Между тем, по ее словам, в программе Фонда «Развитие промышленности» участвует несколько банков, и этот потребитель со счетом на оплату может подать заявку в несколько банков.

«Если в одном заявку не одобрили, он может попробовать в другом банке. В целом машин будет достаточно в рамках льготного автокредитования в салонах Казахстана. Ежемесячное производство больше чем 7 тысяч авто. Наши производители говорят, что рост производства составит более 20% по отношению к прошлому году. Ожидается, что будет произведено более 100 тысяч авто», - резюмировала Анар Макашева.