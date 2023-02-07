Кто из многодетных матерей будет получать повышенные пособия в Казахстане

Фото: пресс-служба Минтруда РК

Как отметила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова в ходе презентации проекта Социального кодекса в Сенате Парламента РК, статус «награжденные матери» станет пожизненным и будет присваиваться женщинам, награжденным подвесками «Күміс алқа», «Алтын алқа» или ранее получившим звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степеней.

«Также будет дифференцирован размер пособия, выплачиваемого награжденным матерям. Сегодня матери, родившие и воспитавшие 6, 7 и более детей, получают пособие в одинаковом размере. С принятием же Социального кодекса размер пособия для матерей, родивших и воспитавших 7 и более детей, будет повышен до 7,4 МРП», – пояснила Дуйсенова.

По словам министра, данное изменение коснется порядка 90 тысяч награжденных матерей.