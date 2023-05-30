Кто из работников культуры будет получать ежемесячную соцпомощь в Казахстане

Артисты балета, танцевальных ансамблей, государственных цирков и музыканты духовых оркестров с 20-летним стажем будут получать ежемесячную социальную помощь в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

Специальные денежные выплаты в 60% от среднемесячной заработной платы полагаются ветеранам отрасли, прекратившим профессиональную деятельность и имеющим профессиональный стаж не менее 20 лет.

Об этом на отчетной встрече с жителями Жамбылской области рассказал глава Минкультуры и спорта Асхат Оралов.

Специальные меры поддержки инициированы министерством для социальной защиты и поддержки работников отрасли, поскольку работа данных специалистов связана с риском для здоровья и жизни. Они трудятся в условиях постоянной физической и психологической нагрузки.

«Об этом часто говорили на встречах отраслевых профсоюзов, на приемах граждан и в ходе встреч с населением. По достижении определенного возраста из-за особенностей физиологического и эстетического характера многие артисты покидают профессию, не дожидаясь пенсионного возраста. Зачастую после 20-25 лет работы они страдают профессиональными заболеваниями. В этой связи министерством назначена специальная ежемесячная помощь для социальной защиты ветеранов отрасли», – отметил Оралов.