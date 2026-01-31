По состоянию на 30 января 2026 года на включение в Государственную информационную систему «Реестр казахстанских товаропроизводителей» было подано 11 609 заявок. Отклонено 2 556 заявок от 457 субъектов, в том числе 206 заявок от 41 компании с низким скорингом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства

Фото: gov.kz

В целом на сегодняшний день в Реестре зарегистрирована 2 671 заявка от 605 субъектов.

Заявки ряда предприятий были отклонены из-за отсутствия подтверждённых признаков производственной деятельности. Так, представители ТОО «SapAZ», ТОО «ДатаХимПром», ТОО «Samruk Orda», ТОО «Reemax», ТОО «Golden Way LTD», ООИ «Шебер» и «DD21» предоставляли документы и видеоматериалы, в которых указывались способы и форматы деятельности, не соответствующие заявленным данным.

«Цифровая верификация позволяет исключить ситуации, когда статус казахстанского товаропроизводителя присваивается формально. Реестр фиксирует наличие реальной производственной деятельности, а не только пакет документов», — заявил директор департамента развития промышленной инфраструктуры и внутристрановой ценности Министерства промышленности и строительства РК.

Напомним, что на основании индустриальных сертификатов в Реестр КТП автоматически перенесены 1 924 предприятия, которые ранее подтвердили свой статус казахстанского товаропроизводителя.

Реестр КТП формирует единую цифровую систему подтверждения статуса казахстанского товаропроизводителя, направленную на обеспечение прозрачности процедур и исключение формального присвоения статуса.