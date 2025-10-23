Житель Жанакорганского района был привлечен к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью своей супруге

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Решением суда ему назначено наказание в виде 200 часов общественных работ, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Гражданин поставлен на учет районной службы пробации. Теперь осужденный «нарушитель семейного покоя» убирает мусор на улицах, озеленяет и благоустраивает территории, утвержденные акиматом района.

Как сообщил начальник службы пробации Жанакорганского района Анарбек Искаков, осужденный работает на общественных началах по 4 часа в день, неукоснительно соблюдая установленный порядок. В своих раскаяниях «горе-боксер» сокрушенно сожалеет о содеянном поступке.

- Я совершил большую ошибку, поддавшись эмоциям, - признается осужденный. - Это наказание стало для меня серьезным уроком. Хочу восстановить отношения в семье и жить честным трудом. Каждый день, подметая улицы, я понимаю ценность человеческого достоинства, отношений и семейного спокойствия.

Отметим, с начала текущего года в районе такие наказания отбыли еще трое граждан. Всего на учете в отделе находятся более 80 граждан, которым оказывается социальная и правовая помощь.

По словам специалистов УИС, наказание через общественные работы дают эффект. Это позволяет исправлять правонарушителей через труд, не изолируя их от общества, способствуя повышению их социальной ответственности.