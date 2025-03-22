Куклы могут «рассказать» о многом

Наурыз
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Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Веселый казахский наездник с барашком подмышкой, хан с двумя женами, апашка с ағашкой, чесальщица шерсти и сакская жрица… А еще благообразная славянская семья, цыганская танцовщица с бубном, воин-викинг и красавица-турчанка. Все эти самодостаточные персонажи сумели собраться в одном месте в одно время благодаря своим создателям и членам сообщества мастеров-кукольников Art Dolls Collection_KZ. Местом их встречи стал Центральный государственный музей в Алматы, а временем – канун Наурыза.

фото Юрия Беккера

В названии новой тематической ­выставки как будто преднамеренно нет обозначительных деталей. «От Востока до Запада» – и территориально, и ментально непомерное пространство, но это только в стереотипном восприя­тии. В истории человечества есть такие «крючки», которые «сшивают» всех и навсегда. Наурыз – как раз из числа таких неоспоримых скрепителей, ведь приход весны, обновления и новой жизни – праздник без границ. Выставка авторских кукол отобразила именно этот закон бытия. Поэтому ничего противоестественного не виделось в соседстве египетской царицы и сакского Золотого человека.

Кстати, своего Алтын адама Татьяна Фисенко изготавливала специально для выставки. Полтора месяца потребовалось мастеру, чтобы создать поч­ти аутентичный образ предводителя степного народа, и, признается она, этого времени было мало.

– Предстояло пришить на костюм 400 деталей, имитирующих золотые бляшки с камзола. Нашла в интернет-магазине подходящую бижутерию и работала десять дней без отрыва. Стояла только одна цель: непременно сделать этот персонаж, и никаких мыслей – получится или нет. Правда, прежде чем приступить к работе, попросила благословения у Вселенной, и знаете, чувствовала, будто эту работу кто-то делал за меня, – пошучивает мастерица.

Еще неделя ушла на изготовление украшений колпака сакского воина, их автор собственноручно вырезала из латуни. Советами помогала коллега по ремеслу, ювелир-любитель Алиса Мендыгалиева. Вместе же они решили создать полную коллекцию казахстанских Алтын адамов.

На выставку «От Востока до Запада» Татьяна привезла ­куклы найденного первым ­Иссыкского воина и более позднюю находку – Урд­жарскую жрицу, прославившуюся своим уникальным головным убором в виде птицы. Алиса воспроизвела в миниатюре еще двух сакских воинов из погребальных курганов и лошади в ритуальном снаряжении из Берельской долины царей.

– У нас с Алисой в руках оказался редкий каталог Нацио­нального музея, что в Астане, и там содержится точное научное описание всех значительных археологических находок. Их мы и хотим воспроизвести для нашей совместной коллекции, – делится планами мастер-кукольник.

Таким редким собранием кукол – исторических прототипов, считает Татьяна, можно удивлять зрителей в разных уголках мира. Но зарубежные выставки остаются пока мечтой. Производство художественной куклы возникло не так давно, в Казахстане и вовсе – не больше десяти лет назад, и потому проблемой остается само признание и регистрация этого направления современного искусства.

Но вот алматинская выс­тавка оказалась неожиданно большой даже для ее устрои­телей. На приглашение принять в ней участие откликнулись 21 мастер из ­Алматы, ­Астаны, Жаркента и Риддера, которые привезли 140 своих работ. Большая часть экспонатов предстала в тематических образах – национальные костюмы отсылали к разным историческим эпохам: от древних времен до недавнего прошлого. А этот нестандарт­ный и занимательный исторический экскурс одинаково хорошо воспринимается и взрослыми, и детьми.

– Дети любят кукол, часто наблюдаем такую картину: ребенок долго стоит у какого-то экспоната и улыбается. Иногда родителям тут же на выставке приходится покупать понравившуюся куклу, хотя все понимают, что она совершенно не предназначена для игры. Люди старшего возраста в этом кукольном царстве тоже не остаются равнодушными и не стесняются выражать свой восторг – повзрослев, мы не перестаем любить кукол, – отмечает Татья­на Фисенко.

За дуэт казахских бабушки и дедушки Татьяна от расчувствовавшихся зрителей получает не только ком­плименты, но и благодарность – настолько точно ей удалось отобразить характер и ментальность целого народа: глубину и теплоту души, достоинство и благородство. Дома у нее «живут» 16 своих кукол. Ремеслом мас­терица зани­мается семь лет, каждый год участ­вует в выставках и поэтому знает, как развивается этот вид твор­чества, какой путь лежит между первыми кривыми, страшными и смешными куклами ее коллег по увлечению до шедевров хенд­мейда – реалистичных и запоминающихся, почти живых и очень похожих на нас игрушек.

На яркую выставочную экспозицию, где царят весеннее настроение, дух любимого праздника и память детских грез, жители города и его гости еще могут успеть – выставка будет открыта следующие десять дней.

#Наурыз #Алматы #выставка #обычаи #традиции #куклы #празднование #Наурызнама #Art Dolls Collection_KZ

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