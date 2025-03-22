Куклы могут «рассказать» о многом
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Веселый казахский наездник с барашком подмышкой, хан с двумя женами, апашка с ағашкой, чесальщица шерсти и сакская жрица… А еще благообразная славянская семья, цыганская танцовщица с бубном, воин-викинг и красавица-турчанка. Все эти самодостаточные персонажи сумели собраться в одном месте в одно время благодаря своим создателям и членам сообщества мастеров-кукольников Art Dolls Collection_KZ. Местом их встречи стал Центральный государственный музей в Алматы, а временем – канун Наурыза.