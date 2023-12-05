Кукуруза может стать «свинцовой»

Криком души назвали крестьяне свое обращение в нашу газету. Уже не первый год урожай с полей, расположенных в Ескельдинском районе, они сдают на элеватор «HALYQ ASTYQ EXPO». Это единственный в Талдыкоргане и один из двух действующих в области пунк­тов приема, обеспеченных сушилкой.

В принципе, говорят земледельцы, их здесь устраивает все: расположение, расценки, условия. Но сейчас сбыт сельхозпродукции находится под угрозой: по соседству вовсю идет строительство аккумуляторного завода.

– Мы можем оказаться в безвыходном положении, ведь фактически в регионе имеется только два элеватора с сушилкой, – говорит Жанат Турсынбаев, глава одноименного хозяйства из села Жетысу Ескельдинского района. – Но тот, что расположен в Коксуском районе, принимает урожай в ограниченном количестве – ведь это соевый завод. И ездить нам туда накладно. Если в прошлом году на кукурузу не было субсидий, но выделяли средства на транспортные расходы, то в нынешнем вообще нет никакой поддержки.

Сами крестьяне называют свой труд бесконечной борьбой за выживание. Весь сезон, что ни посади, бьются то с непогодой, то с вредителями, то со сбытом. Нынешний год и вовсе стал проверкой на прочность, сетуют собеседники.

Кукуруза уродилась на славу – только в Талдыкорганском регионе ее собрали 17 тыс. тонн. Но в то время как область с гордостью отчитывалась о четвертом по стране результате по сбору зерновых, местные земледельцы не знали, куда девать свои «богатства», – пункты приема не справлялись с объемами.

На элеваторе «HALYQ ASTYQ EXPO» выстраивались в очередь по 50 и более грузовиков с кукурузой из Ескельдинского, Коксуского, Аксуского, Сарканского и Алакольского районов, вспоми­нают крестьяне. Из-за нехватки вагонов случались простои. С горем пополам, но аграрии сдали на элеватор почти 13 тыс. зерна, в основном – кукурузу.

Весной, когда буквально в пятидесяти метрах от элеватора начали стройку, никто из них и не предполагал, что она обернется настоящей головной болью и поставит под угрозу дело огромного чис­ла хозяйств. Изначально, вспоми­нают аграрии, шел разговор лишь о сборке готовых аккумуляторных батарей. Однако впоследствии стало известно – здесь будет и литейный цех. А это значит – неизбежны выбросы тяжелых металлов.

– Как мы сейчас выживаем, никого не интересует, – сетует глава крестьянского хозяйства из села Шымыр Болат Канапьянов. – Живем как в бушующем море: кто выплыл – тот выплыл, а кто не смог – утонул. Данный элеватор для нас как соломинка. В нынешнем году худо-бедно сдали сюда урожай. И только чуть успокоились – опять проблемная ситуация. У нас одна просьба: дайте нам возможность спокойно работать. Поймите: мы приезжаем и стоим в очереди, а в это время водитель КамАЗа берет с нас за простой. Тут же с поля звонит не желающий ждать комбайнер. Со всех сторон давят.

Глава крестьянского хозяйства «Канапьянов» занимается выращиванием царицы полей уже третий год. Все время возит урожай сюда. В нынешнем, рассказывает аграрий, сдал 234 тонны кукурузы. Но здесь принимают все виды зерновых, подчеркивают собеседники. Это очень выгодно – не надо развозить различные культуры по специализированным пунктам приема.

– Кукуруза – культура капризная: если влажность высокая, ее не сохранить, – объясняет глава крестьянского хозяйства «Ким Л. В.» Леонид Ким. – А «HALYQ ASTYQ EXPO» – единственный ближайший приемный пункт, где есть качественная сушилка. Если учесть погодные условия нынешней осени, сами понимаете, в какой ситуации мы можем оказаться. Если этот элеватор закроют – страшно представить, сколько крестьян пострадает.

Благодаря этой сушилке в нынешнем году многим крестьянам удалось в буквальном смысле спасти свой труд. Из-за погоды минимальная влажность собранной кукурузы составляла 16% и доходила до 28%. Высушив почти 9 тыс. тонн кукурузы, ее сдали импортерам с показателем влажности в 15%.

– А представьте, если сушилка будет тянуть воздух, в котором наличествует свинец от выбросов с аккумуляторного завода. Понятное дело, зерновые отсюда не пройдут ни одно лабораторное испытание, товар потеряет привлекательность, и элеватор просто-напросто прогорит и закроется. Куда потом идти нам? – вопрошают аграрии.

Крестьяне не спорят: Талдыкоргану нужны производства и рабочие места, но при этом недоумевают: зачем городу второй подобный завод? В индустриаль­ной зоне близ пятого микрорайона уже с 70-х годов успешно работает предприя­тие полного цикла по производству аккумуляторных батарей. Его продукция широко известна и экспортируется по всему миру.

Но главное – действующий завод построен согласно нормам, хотя о полной его безвредности, конечно, речи не идет. Теперь же получается, что в противоположной части города хотят построить еще одно производство с опасными выбросами.

– Мы не просим денег или помощи, просим только нас услышать и решить вопрос. В нынешнем году собрали 300 тонн кукурузы, но цена на нее упала, и хозяйство оказалось в очень сложной ситуа­ции, – рассказывает жительница села Карабулак Надежда Ким. – Конечно, справляемся, но зачем рушить то, что уже прекрасно работает? Мы с «HALYQ ASTYQ EXPO» работаем не первый год, сдаем кукурузу и сою. В соответствии с предвыборной программой нашего Президента предусматривается подъем сельского хозяйства, делается упор на развитие агропромышленного комплекса. А сейчас встает проблема, которой вообще быть не должно.

Наша задача – вырастить и сдать продукцию. Но получается, что для нас не создаются условия, а наоборот – за каждый собранный килограмм мы должны биться. «HALYQ ASTYQ EXPO» – единственный приемный пункт, который в нынешнем году сработал нормально. Завод в Коксуском районе закрыл ­прием, потому что у него нет договоров на дальнейший сбыт. В Жаркенте хватает своей кукурузы, и ехать нам туда поч­ти 300 километров, а в Аксус­кий и расположенные дальше районы – еще дольше.

Это же разорение для крестьян. Я понимаю, что этот район – промышленная зона, поэтому и дают разрешение на строительство аккумуляторного завода. Но почему тогда не предусматривают, что он будет рядом с уже действующим, причем весьма успешно, элеватором? Когда выдают разрешения, неужели не смотрят, что уже расположено на этой территории? А рядом есть еще и действующий мясокомбинат, выпускающий консервы. Чем будут кормить наше население?

Пугает перспектива близкого соседства с вредным производством и жителей дачного сообщества «Уйтас», которое отделяют от возводимого объекта все тот же элеватор и объездная дорога. Первые ряды домов расположены буквально в ста метрах от завода. Всего же здесь проживает порядка 4,5 тыс. человек, которые всерьез опасаются за здоровье, ведь им придется постоянно дышать выбросами и потреблять «свинцовые» овощи и фрукты.

Кстати, по пути к элеватору и новому строящемуся заводу расположен Центр адаптации несовершеннолетних. Там живут и получают различную помощь дети в возрасте от 3 до 18 лет, по разным причинам оставшиеся без попечения родителей. Как оказалось, за прошлый год в ЦАНе побывало более 170 ребят. Пойдет ли им на пользу соседство с новым заводом – тоже большой вопрос.

Как разъяснили представители самого элеватора, речь о закрытии предприятия не идет – запрета на работу нет. Но понятно уже сейчас, что хранение сельхозпродукции рядом с вредным производством без урона для качества зерна невозможно. А кормить им пусть даже животных – значит «пичкать» тяжелыми металлами мясо, которое появится на наших прилавках.

По словам руководителя ТОО «HALYQ ASTYQ EXPO», они намерены отстаивать свои интересы до конца.

– Мы работаем 12 месяцев в году, – говорит руководитель элеватора Саят Мухаметали. – Покупаем урожай у ­крестьян, заключаем договоры и отправляем продукцию импортерам. Действующие мощности позволяют заготавливать 18 тысяч тонн зерновых.

Объект построен на частные средства. Изначально здесь планировали открыть полный цикл по заготовке и обработке зерновых культур, включая мукомольный завод. Есть намерение построить второй склад на 12 тыс. тонн, также достигнуты договоренности по возведению по турецкой технологии современного овощехранилища на 5–6 гектарах.

Такие склады, к слову, очень нужны области. Кроме того, развитие инфраструктуры хранения является одним из приоритетов, поставленных Главой государства. Однако сейчас предприниматель находится буквально в подвешенном состоянии: под большим вопросом не то что расширение – само существование элеватора.

Крестьяне выражают готовность обращаться во все инстанции и даже писать лично Президенту страны, так как не видят другого выхода. Новое производство – дело хорошее. Возможно, по выгоде или инвестициям его даже не сравнить с элеватором. Но на другой чаше весов – сотни сельских жителей, у которых нет иной работы, а также продовольственная и экологическая безопасность края, считают они.

Разбирательства продолжаются, местные власти какого-то конкретного ответа пока не дали. Аким города Ернат Базил на недавно прошедшем брифинге заявил, что все эти годы у индустриаль­ной зоны «Талдыкорган» не было управляющей компании, и неясно, как здесь выдавались земли.

Оба «соседа»-предпринимателя приобрели территории у частных лиц и имеют на руках различные разрешительные документы. Пока точно известно лишь одно: вопрос с управлением индустриальной зоной почти решен, чтобы «впредь подобных конфликтов не возникало».