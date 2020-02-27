Кульгинов лично проконтролировал ночью ход работ коммунальщиков на улицах города

Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов совершил объезд по нескольким точкам и проконтролировал ход работ коммунальных служб столицы, работающих в усиленном режиме, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
В связи с обильными осадками в виде дождя и снега в городе наблюдается гололёд, объявлено штормовое предупреждение. Коммунальные службы ведут работы по уборке снега и посыпке территорий противогололедным материалом, более 200 ассенизаторских машин задействованы в откачке воды, отметили в городской администрации.
В ночь с 26 на 27 февраля было задействовано почти 1300 единиц спецтехники и 1 000 рабочих. 26 февраля было задействовано 1 625 единиц спецтехники и более 1,5 тыс. дорожных рабочих. Всего за весь период было вывезено более 4 млн 800 тыс.куб.м. снега (в прошлом году эта цифра составляла 1 млн 900 тыс.куб.м.снега).
По поручению акима коммунальщики города, работающие в условиях сильной непогоды, будут премированы, добавили в акимате.