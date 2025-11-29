Состоялась торжественная церемония закрытия года «Актау – культурная столица тюркского мира»

Культура
4

В течение года в Актау прошло более 30 крупных международных мероприятий, объединивших тысячи артистов, ученых и гостей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Накануне состоялась торжественная церемония закрытия «Культурной столицы тюркского мира Актау – 2025». В числе почетных гостей были председатель совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым, а также министры и представители ведомств культуры стран-участниц ТЮРКСОЙ.

Выступая на церемонии, министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева подчеркнула, что статус культурной столицы стал для региона не только почетной миссией, но и возможностью представить богатство тюркского мира широкой аудитории.

«Мы с полной уверенностью можем сказать, что древний город Актау достойно справился с возложенной на него миссией. Особую роль в успешной реализации проекта сыграла последовательная культурная политика нашего Президента, направленная на укрепление единства тюркских государств и развитие гуманитарного сотрудничества. Позиция Главы государства по отношению к тюркской интеграции, основанная на конкретных инициативах в сфере культуры, науки, образования и молодёжного обмена, получила широкую поддержку и высокую оценку во всём тюркском мире. Проекты ТЮРКСОЙ, реализованные в Актау, наглядно показали, что инициативы Президента дают реальные результаты и ещё больше сближают братские народы», - сказала министр.

В течение года в Актау прошло более 30 крупных международных мероприятий, объединивших тысячи артистов, ученых и гостей. В числе них - фестивали музыки, эпоса, фольклора и танца, творческие симпозиумы и научные конференции, а также разнообразные конкурсы для детей и молодежи.

Одним из самых ярких событий года стал III Международный театральный фестиваль, в котором приняли участие девять театров из семи стран. С аншлагом прошел Международный кинофестиваль «Қорқыт ата», на котором было представлено 47 конкурсных фильмов.

Особое место в этом ряду занял Первый Международный фестиваль кукольных театров «Көшпенді қуыршағы», яркие постановки и художественные решения которого вызвали искреннее восхищение публики.

Гостеприимство Мангистау, щедрость и культурное богатство Актау особо отметил специальный гость церемонии - Председатель Совета старейшин ОТГ Бинали Йылдырым.

«Казахстан является не только одним из опорных столпов стабильности Тюркского мира, но и его мощным центром. Благодаря своей конструктивной роли в Организации тюркских государств, экономической устойчивости, богатому культурному наследию и устойчивому развитию, Казахстан занимает лидирующие позиции среди Тюркских стран. Видение и лидерство Его Превосходительства Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вносят огромный вклад в укрепление регионального мира, развитие многовекторной дипломатии и продвижение идеи единства Тюркского мира. Атмосфера, которую мы наблюдаем сегодня здесь, - яркое отражение этой последовательной политики и казахстанской традиции инклюзивности», - сказал он.

Проведенная в Актау работа получила высокую оценку на международном уровне. Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев подчеркнул, что город стал символом братства и новых возможностей для всего тюркского сообщества.

«Этот год стал важным этапом, который укрепил взаимное доверие и сблизил братские народы. Для Актау он стал особенно значимым. В течение года здесь звучали песни, музыка и выступления представителей тюркских стран, отражая общее культурное пространство, которое нас объединяет. Их выступления показали разнообразие тюркской культуры и подчеркнули общность наших народов», - сказал Султан Раев.

Торжество продолжилось гала-концертом, на котором свыше 300 артистов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана исполнили яркие вокальные и танцевальные номера. Программа объединила многообразие сценического искусства тюркских стран, создав атмосферу праздника и творческого единства.

После концертной программы состоялась торжественная церемония передачи титула «Культурная столица тюркского мира — 2026». Аким Актау передал этот почетный статус хокиму города Андижана (Узбекистан).

#Актау #ТЮРКСОЙ #Культурная столица тюркского мира Актау – 2025

Популярное

Все
Увидеть вечное в простом
Зажжен огонь зимних Игр
Общие страницы истории
Кубок мира-2026 от World Boxing
Воспитание защитника Отечества
Книги объединяют народы
Что едят наши дети?
Различают только по погонам
Стартует первый падел-тур
Путь к лидерству и финансовой стабильности
Новое достижение Дастана Сатпаева
В основе успеха – кооперация науки и производства
АСП: усилен контроль
О качестве и количестве военных кафедр
Зоркий взгляд и острый ум
Изучать язык, культуру и традиции через музыку
По принципу целевого финансирования
Новая экономическая политика и экспорт
Летописцы эпохи
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
Новый центр мировой металлургии
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Мы строим энергетику нового поколения, отвечающую вызовам времени
Метростроевцы ускоряют темп
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В области Жетысу прошел инвестиционный форум
Будущее судебной экспертизы в эпоху ИИ
Наращивая транзитный потенциал страны
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

Увидеть вечное в простом
Казахстан представил инициативы по реформированию ТЮРКСОЙ
Артисты «Астана Опера» выступят на гастролях в Омане
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]