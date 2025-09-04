В Пекине состоялось открытие первого культурного центра Республики Казахстан – это пока единственное казахстанское учреждение такого рода за рубежом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

Торжественная церемония прошла с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, министра культуры и информации Аиды Балаевой, министра культуры и туризма КНР Сунь Ели, дипломатов обеих стран, а также представителей творческой интеллигенции.

Открытие Центра - результат долговременной дипломатической работы и достигнутых на высшем уровне договоренностей. В 2022 году в ходе государственного визита председателя КНР в Астану Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин пришли к договоренности о создании на паритетной основе культурных центров в Китае и Казахстане.

Реализация проекта станет важной вехой в культурном обмене между двумя странами и значительным шагом в продвижении казахстанской культуры на международной арене. Сам факт открытия Центра символизирует улучшение динамики культурного взаимодействия и углубление стратегических партнерских отношений между Казахстаном и Китаем.

Центр локализован в престижном районе Пекина - в бизнес-центре «XXI век», являющемся частью Китайского центра международных молодежных обменов. Казахстанский культурный центр расположен на площади 620 квадратных метров, и представляет собой площадку, на которой для китайской аудитории на регулярной основе будут проводить мероприятия, посвященные казахским традициям, искусству, языку, истории и национальной кухни.

Пространство Центра разделено на несколько зон, интерактивное оборудование которых обеспечит максимально глубокое погружение в культуру Казахстана.

Важной частью Центра является экспозиционная зона, где будут представлены исторические артефакты и археологические находки (реплики предметов Сакского периода, экспонаты, найденные при раскопках казахстанских курганов Есик и Берель, элементы повседневной жизни казахского народа). Также посетители смогут увидеть традиционные музыкальные инструменты, национальные украшения, а также предметы быта. Эти экспонаты помогут китайской аудитории лучше понять богатое историческое и культурное наследие Казахстана.

Кроме того, в экспозиции будут представлены картины казахстанских художников, редкие книги, посвященные истории и культуре страны. На мультимедийных экранах посетители смогут ознакомиться с документальными фильмами и видеоматериалами, которые позволят в интерактивной форме узнать о казахстанских природных и культурных достопримечательностях.

В Центре будет функционировать кабинет казахского языка, где намерены проводить уроки и тренинги для детей и взрослых.

Кабинет музыки и творчества станет еще одним важным элементом центра, где китайские гости смогут не только узнать о традиционной казахской музыке, но и принять участие в мастер-классах по игре на домбре и кобызе. Здесь же будут проводиться различные концерты музыкантов и артистов из Казахстана.

Библиотека и читальный зал представят читателю произведения казахстанских авторов в разных жанрах и на различных языках, включая китайский. Одним из центральных экспонатов будет книга выдающегося казахстанского поэта и философа Абая. Библиотека также станет местом для проведения лекций, презентаций и литературных вечеров, формируя интерес китайской аудитории к казахстанской литературе и культуре.

Культурный центр также будет активно использовать многофункциональные пространства для проведения конференций, круглых столов и симпозиумов, что также будет способствовать развитию культурных и образовательных связей между Казахстаном и Китаем.

Также на площадке культурного центра будет работать ресторан «Сандык», где будут дегустации и мастер-классы по приготовлению блюд казахской национальной кухни.

В перспективе Культурный центр Казахстана в Пекине будет активно работать над развитием образовательных и культурных проектов. Это подразумевает не только занятия по языку и искусству, но и реализацию широких научных проектов, исследований и презентаций.

В планах Центра на ближайшее полугодие - проведение в сотрудничестве с Китайским центром международных молодежных обменов, совместные мероприятия молодых предпринимателей, ученых, творческой интеллигенции обеих стран. В ближайшее время будет заключен меморандум о сотрудничестве с Пекинским университетом языка и культуры.

Также Центр станет площадкой для проведения фестивалей, посвященных казахскому кино, театру, музыке и искусству.

Центр казахстанской культуры в Пекине открывает новые горизонты для продвижения культурного бренда Казахстана на мировой арене и становится важным звеном в стратегии международного культурного сотрудничества.