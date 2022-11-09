Купить наркотики через Интернет сегодня стало почти так же легко, как заказать пиццу

Как и многие обычные магазины, наркоторговля ушла в Интер­нет. Продавцы специфичного товара используют весьма изощренные способы для его продажи. Технологии внедрились во все сферы жизни, и наркодилеры не отстают. Главное – знать «явки-пароли» и проверенные каналы, а их немало.

Чтобы распознавать и прикрывать такие «лавочки», в структуре Министерства внутренних дел создано специальное подразделение. Его сотрудники мониторят интернет-пространство, выявляя онлайн-магазины, адреса ссылок на сайты, рекламные объявления и логины на Telegram-каналы, содержащие информацию о распространении наркотиков.

В регионах подразделениям департамента по противодейст­вию наркопреступности предоставлен удаленный доступ к информационной системе «Кибернадзор». Она позволяет в автоматическом режиме направлять в Министерство информации и общественного развития ссылки на интернет-ресурсы с признаками противоправного контента для принятия решения по их блокированию или удалению в социальной сети.

Так, в 2020 году в «Кибернадзор» внесены и заблокированы 86 интернет-объектов, содержащих сведения о распространении наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов. В 2021-м

– уже 1 627 интернет-объектов. Органами внутренних дел зарегист­рировано 250 досудебных производств. На 1 октября 2022 года в информационную систему внесено 1 817 веб-объек­тов в различных социальных сетях с запрещенной рекламой наркотиков.

И это при том что в декабре 2019 года подписан закон, предус­матривающий ужесточение ответственности за незаконный оборот наркотиков с использованием электронных информацион­ных ресурсов. Также введена уголовная ответственность за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков, а склонение к потреблению наркотиков с использованием интернет-ресурсов отнесено к категории тяжких преступлений.

С начала 2022 года органами внутренних дел зарегистрировано 296 досудебных производств. Из них 104 факта за пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств и 192 факта за незаконный сбыт наркотиков через электронные информацион­ные ресурсы.

Искоренить наркобизнес в Интернете практически невозможно. Это весьма прибыльное дело, и желающих таким образом разбогатеть немало. В основном это молодые люди от 17 до 25 лет. Многие из них не осознают всей тяжести наказания и понимают, к чему приводят «легкие деньги», только при задержании.

Современные методы продажи наркотиков – это как компьютерная игра, где у каждого персонажа своя роль, причем зачастую они друг друга не знают. Исполняю­щий обязанности начальника управления по противодействию наркопрес­тупности департамента полиции Восточно-Казахстанской области подполковник Руслан Кошкинчинов рассказал, что в прошлом году была выявлена нарколаборатория в Алматинской области.

Семья – мать, сын и дочь – под свое «дело» снимала дом, где из полуфабрикатов изготавливала синтетические наркотики – «скорость», «меф». Далее готовый продукт на такси они отправляли в Восточно-Казах­станскую область. Товар прятали в автомобильных запчастях. В Усть-Каменогорске «посылки» уже ждали курьеры – молодые люди в возрасте 20 лет, которые распространяли наркотики. К слову, одно из обязательных условий при приеме на работу «закладчиков» – их полная «независимость» от наркотиков. Координировал деятельность этой преступной группы один оператор через Telegram-канал. Таким образом, все участники не были знакомы между собой. Но всех их в итоге суд приговорил к 10 годам лишения свободы, учитывая, что ранее они не были судимы.

Если раньше продажей наркотиков занимались молодые ребята из неблагополучных семей, то сейчас портрет наркокурьера изменился.

– Практика показывает, что дети из обеспеченных семей тоже участвуют в этом преступном бизнесе, – отмечает Руслан Кошкинчинов.

Полицейские советуют насторожиться родителям, если у сына или дочери появились дорогостоящие вещи – телефон, компьютер и прочее.

Заработок наркокурьеров зависит от количества закладок. И, как отмечают стражи порядка, среднюю месячную заработную плату они могут заработать за неделю. Деньги за свои услуги «закладчики» получают через киви-кошелек или биткоины.

К сожалению, синтетические наркотики продолжают захватывать мир. С каждым годом преступлений, связанных с «синтетикой», становится больше, а способы производства наркотиков, как и их реализации, постоян­но совершенствуются…