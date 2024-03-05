Курица или рыба? Перед браконьерами такой выбор не стоит Общество 5 марта 2024 г. 1:00 1 Дина Боранбаева Весь февраль в области Жетысу проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер». фото из архива "КП" В ходе 330 рейдов природоохранная полиция выявила 417 различных нарушений, изъяв 750 кг рыбы, шесть штук сайгачьих, по предварительным данным, рогов, почти километр рыболовных сетей из моноволокна, а также 10 единиц гладкоствольного оружия. Общий ущерб, нанесенный государству, составил 2 млн 500 тыс. тенге. В Каратальском районе, к примеру, был задержан местный житель, незаконно перевозивший 495 кг рыбы, на транспортировку которой соответствующих документов не имелось, отмечает начальник природоохранной полиции Баглан Рымжанов. В целях пресечения браконьерства и сохранения ресурсов правоохранители просят граждан соблюдать природоохранное законодательство и сообщать о его нарушениях. #полиция #браконьер #охота #область Жетысу