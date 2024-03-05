Курица или рыба? Перед браконьерами такой выбор не стоит

В ходе 330 рейдов природоохранная полиция выявила 417 различных нарушений, изъяв 750 кг рыбы, шесть штук сайгачьих, по предварительным данным, рогов, почти километр рыболовных сетей из моноволокна, а также 10 единиц гладкоствольного оружия. Общий ущерб, нанесенный государству, составил 2 млн 500 тыс. тенге.

В Каратальском районе, к примеру, был задержан местный житель, незаконно перевозивший 495 кг рыбы, на транспортировку которой соответствующих документов не имелось, отмечает начальник природоохранной полиции Баглан Рымжанов. В целях пресечения браконь­ерства и сохранения ресурсов правоохранители просят граж­дан соблюдать природоохранное законодательство и сообщать о его нарушениях.