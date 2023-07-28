Курманбек Жумагали возглавил Госцентр поддержки национального кино

Курманбек Жумагали назначен председателем правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Фото: пресс-служба МКС РК

На этой должности Жумагали сменил Есетжана Косубаева.

Министр культуры и спорта Асхат Оралов представил коллективу нового руководителя.

Курманбек Жумагали работает в сфере масс-медиа и телеменеджмента около 10 лет.

Начинал карьеру в качестве редактора на телеканале Qazaqstan, был редактором-ведущим, корреспондентом агентства «Хабар».

С 2013 по 2018 год работал руководителем пресс-службы акимата Карагандинской области и руководителем управления внутренней политики Мангистауской области.

В 2018-2019 годы возглавлял ТОО «Қазақ радиолары», был первым заместителем председателя правления АО «РТРК Qazaqstan».

До настоящего момента трудился на посту генерального директора медиахолдинга «31».

Государственный центр поддержки национального кино создан в 2019 году для распределения государственных средств на развитие кинематографии и поддержки частных кинокомпаний по примеру других стран.

Ранее сообщалось о назначении Азамата Сатыбалды президентом АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.