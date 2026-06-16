Курс на интеллектуальное развитие

Преамбула новой Конституции РК отражает не только историческую преемственность государственности, но и стратегический курс страны на развитие образования, науки и инноваций

фото предоставлено Б. Атантаевой

Это подчеркивает доктор исторических наук, профессор Shakarim University Бакыт Атантаева. По ее словам, изменения в преамбуле Конституции нельзя рассматривать как формальное редактирование текста:

– Речь идет о переосмыслении ценностных ориентиров государства. Именно преамбула отвечает на главный вопрос любого Основного закона: кто мы как нация, на какие исторические корни опираемся и каким видим будущее страны.

Как отмечает профессор, новая редакция усиливает связь современного развития страны с ее историческим наследием. Особое значение имеет и изменение формулировки, характеризующей народ Казахстана.

– В предыдущей редакции Конституции народ Казахстана обозначался как сообщество, «объединенное общей исторической судьбой». В новой преамбуле формулировка приобрела более глубокое содержание: «...сохраняя преемственность тысячелетней истории Великой Степи». Такой смысловой сдвиг подчеркивает, что государственность страны опирается не только на опыт последних десятилетий независимости, но и на богатое культурное и цивилизационное наследие, формировавшееся на протяжении тысячелетий.

По мнению эксперта, преамбула в новой редакции объединяет прошлое и настоящее, задавая ориентиры для будущего развития страны. Кроме того, появилась новая формулировка, усиливающая акцент на единстве и сплоченности нации. Если раньше в тексте говорилось просто о народе Казахстана, теперь преамбула закрепляет: «Мы, единый народ Казахстана, ... опираясь на принципы единства и солидарности...» Это подчеркивает важность консолидации общества, межэтнического и межконфессионального согласия.

– В новой редакции преамбулы особое внимание уделено ценностям культуры, образования, науки и инноваций. Это отражает современное понимание развития государства, где стратегический приоритет – человеческий капитал, знания и технологии, – продолжает Бакыт Атантаева.

Эти принципы уже находят отражение в деятельности казахстанских университетов. В качестве примера профессор приводит Shakarim University, где реализуется более 50 научных проектов, общий объем финансирования которых на 2026 год составляет около 2 млрд тенге.

– Проекты охватывают прикладные и фундаментальные исследования в сфере технологий, инженерии, сельского хозяйства, биотехнологий и гуманитарных наук. Университет активно участвует в международных программах и сот­рудничестве с зарубежными вузами, внедряя совместные образовательные и исследовательские инициативы, – делится Бакыт Атантаева.

Особое место занимает внедрение современных цифровых технологий и искусственного интеллекта. В Shakarim University создаются AI-агенты и цифровые платформы для анализа данных и моделирования процессов, внедряются аналитические и автоматизированные инструменты в образовательный процесс. Такие технологии помогают студентам и преподавателям создавать инновационные решения и готовят молодежь к работе в условиях цифровой экономики.

Новая преамбула также подчеркивает необходимость бережного отношения к природе и формирования экологичес­кого сознания.

– Эти идеи находят отражение и в университетской деятельности: Shakarim University участвует в международных рейтингах устойчивого развития, включая Times Higher Education Impact Rankings, оценивающий вклад вузов в достижение Целей устойчивого развития ООН, а также экологический рейтинг UI GreenMetric, где анализируется устойчивость кампусов и экологическая политика образовательных программ, – отмечает профессор.

Изменения в преамбуле новой Конституции показывают современное понимание развития Казахстана.

– С одной стороны, они подчеркивают глубокую историческую преемственность государственности, уходящую корнями в историю Великой Степи. С другой – закрепляют курс на образование, науку, инновации и технологии искусственного интеллекта, которые уже внедряются в университетской среде. Именно такие ориентиры формируют будущее страны, – резюмирует Бакыт Атантаева.

Поколение, способное сочетать уважение к историческому наследию с современным технологическим мышлением, создает фундамент интеллектуального и инновационного Казахстана, в котором преамбула Конституции становится не только символом, но и реальной практи­ческой дорожной картой.