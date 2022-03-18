Объявленный Главой государства курс политических реформ продолжается, даже несмотря на происходящие в мире серьезные геополитические шоки.

Импонирует решительность Президента, который, безусловно, с учетом сложившихся обстоятельств продолжает «вести Казахстан своим путем». И путь этот, судя по задачам, поставленным Касым-Жомартом Токаевым, будет проложен по траектории, сложившейся из назревших в казах­станском обществе запросов на такую власть, для которой интересы народа стоят на первом месте.

Несколько неожиданным и где-то даже революционным стало предложение о запрете ближайшим родственникам Президента занимать высокие должности политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе. Это очень своевременное и необходимое послание, адресованное не столько себе, сколько будущим руководителям нашего государства.

Это своего рода послание в будущее, чтобы следующие президенты не повторяли ошибок прошлого. Данная законодательная инициатива очень важна еще и для того, чтобы дать понять народу – все равны, и не должно быть тех, кто «ровнее». Если люди видят, что закон одинаков для всех, тогда у них будет больше доверия к власти.

Я выступаю за однопалатный Парламент в нашей стране. Считаю, что однопалатный Пар­ламент, который будет представлен всей палит­рой политической и общест­венной мысли страны, мог бы иметь еще большую ответственность как перед государством, так и перед нацией. Но меня радуют и заявленные изменения в структуре законодательной власти. Я имею в виду сокращение численности Сената.

Что меня, как уроженца Семея, обрадовало больше всего, так это воссоздание прежнего административно-территориального статуса моей малой родины. И очень символично, что новая область будет называться Абайской – в честь нашего великого просветителя, философа и поэта.

Я уже получил сотни звонков с поздравлениями по этому поводу, весь регион искренне рад и празднует это решение Главы государства.