Кузнечных дел мастерица Общество 8 марта 2024 г. 4:05 13 Елена Ульянкина Карагандинка Гульмира Журсалимова превращает невзрачные куски металла в оригинальные арт-объекты. фото автора Чудеса случаются. Наша героиня Гульмира Журсалимова не только знает об этом, она их творит. Причем своими собственными руками. Карагандинка повелевает огнем. Расплавив в горне кусочек металла, она может превратить его в арт-объект. Гульмире под силу выковать цветок, который сочетает в себе изящество природы и холод железа, создать столик в модном сейчас стиле лофт или решетку на окно с оригинальным узором. Такие чудеса, надо признать, далеко не каждому современному мужчине по плечу. – Да, я верю в чудеса, – улыбается Гульмира Журсалимова. – Когда стою у горна, то чувствую, как заряжаюсь энергией огня. Может, оттуда я и черпаю силы для работы и творчества. Не случайно считается, что кузнецы – это люди, которые могут управлять силами, неподвластными обычным людям. Благодаря увлечению кузнечным делом исполнилась моя мечта: стала известной, меня начали узнавать и обращать внимание на мою работу. Наша героиня – учитель художественного труда в одной из карагандинских гимназий. Уроки отнимают у нее много времени. Однако по выходным и на каникулах карагандинка приходит в кузню, чтобы «подзарядиться» и освоить новый элемент художественной ковки. А вот в первый раз, пять лет назад, Гульмира пришла сюда не для того, чтобы освоить премудрости кузнечного мастерства. Ее попросили поработать дизайнером. Учителю нужно было нарисовать эскизы оконных решеток, которые по частным заказам изготавливают в кузне. Здесь куют все – скамейки, перила, ворота, козырьки, мангалы и даже миниатюрные изделия, которые служат украшением интерьера. Всем этим занимается мастер по обработке металла с 15-летним стажем Ян Ермопуло. Он владеет кузницей вместе с товарищами-единомышленниками. – Я человек творческий, поэтому мне было интересно все то, что происходит в кузнице, – продолжает наша героиня. – Помню, я кругами ходила вокруг мастеров и наблюдала за тем, как они работают. И вот однажды Ян сказал мне: «Ну что ты смотришь? Давай я тебя научу!» Я в растерянности ответила: «Это же сложно». Ян ответил, что работа с металлом – почти то же самое, что с пластилином. Только его сначала нужно разогреть в горне, а потом «лепить» все что хочешь с помощью клещей, молотка или кувалды. И Гульмира поддалась уговорам кузнеца. Ее первым творением стала железная роза. Мастер положил перед ученицей заготовки в виде лепестков, которые ей нужно было отстучать молотком, создав природные прожилки, раскалить, а потом согнуть в бутон. – На ковку розы у меня уходит день. Самое сложное – это придать лепесткам нужную фактуру, – рассказывает мастерица. – Ее я наношу, чеканя обычным молотком. Так металл становится тоньше и податливее. Потом насаживаю на металлический стебель – прут, привариваю, зажимаю его в тисках и закругляю лепестки, создавая из них бутон. Это кропотливая работа, но результат заставляет меня восторгаться. Помню, как в первый раз это было тяжело. Вечером, когда пришла домой, у меня мышцы рук болели – так усердно стучала молотком и гнула металл. По словам Гульмиры, металлические цветы обычно заказывают не в качестве элемента оформления большого изделия, а как эксклюзивный подарок. Не так давно один состоятельный карагандинец попросил выковать ему железную розу. На ней сделали гравировку: «Я готов любить тебя до тех пор, пока последний лепесток не опадет с этого букета». Мужчина поместил металлический цветок в центр букета из сотни алых роз и подарил своей супруге на годовщину свадьбы. Получилось оригинально и романтично. Гульмира Журсалимова любит дарить подарки – особенно те, что сделаны своими руками. В их числе металлические ложки для обуви, ключницы, табуретки в стиле лофт. Для себя мастерица выковала подставку для карандашей в виде свитка. Она украшает школьный кабинет художественного труда. А сейчас Гульмира раздумывает над идеей подарка для Караганды, ведь городу недавно исполнилось 90 лет. – У нас с Яном есть задумка подарить Караганде какую-нибудь оригинальную инсталляцию в национальном стиле, – делится Гульмира. – Возможно, это будет скульптура лошади или юрта. Окончательно мы еще не решили. Хочется, чтобы нам разрешили установить наш подарок в центральном парке, где все горожане смогут на него посмотреть. Наша героиня освоила мужское ремесло, но даже стоя у горна или пневмомолота не забывает, что она леди. Ничто женское ей не чуждо. Работая в перчатках, Гульмира опасается за свой маникюр, в сварочном шлеме – за прическу. Занимаясь сваркой, она боится, что окалина попадет на одежду или кожу и оставит ожог. В эту весеннюю пору ей, как и всем женщинам, хочется нравиться. Особенно когда рядом находятся сильные мужчины. – Я могу назвать себя счастливой женщиной, – признается она. – В моей жизни есть место чуду. Когда вижу свои изделия из металла, я горжусь собой. Радуюсь, что смогла сотворить такую красоту. Мое чудо – это мои любимые дети. У меня заботливые родители, хорошие коллеги и друзья. Меня окружают такие замечательные люди. Вот это и есть счастье. #профессия #кузнец #призвание #Гульмира Журсалимова