Кузнечных дел мастерица

Чудеса случаются. Наша героиня Гульмира Журсалимова не только знает об этом, она их творит. Причем своими собственными руками. Карагандинка повелевает огнем. Расплавив в горне кусочек металла, она может превратить его в арт-объект. Гульмире под силу выковать цветок, который сочетает в себе изящество природы и холод железа, создать столик в модном сейчас стиле лофт или решетку на окно с оригинальным узором. Такие чудеса, надо признать, далеко не каждому современному мужчине по плечу.

– Да, я верю в чудеса, – улыбается Гульмира Журсалимова. – Когда стою у горна, то чувствую, как заряжаюсь энергией огня. Может, оттуда я и черпаю силы для работы и творчества. Не случайно считается, что кузнецы – это люди, которые могут управлять силами, неподвластными обычным людям. Благодаря увлечению кузнечным делом исполнилась моя мечта: стала известной, меня начали узнавать и обращать внимание на мою работу.

Наша героиня – учитель художественного труда в одной из карагандинских гимназий. Уроки отнимают у нее много времени. Однако по выходным и на каникулах карагандинка приходит в кузню, чтобы «подзарядиться» и освоить новый элемент художественной ковки.

А вот в первый раз, пять лет назад, Гульмира пришла сюда не для того, чтобы освоить премуд­рости кузнечного мастерства. Ее попросили поработать дизайнером. Учителю нужно было нарисовать эскизы оконных решеток, которые по частным заказам изготавливают в кузне. Здесь куют все – скамейки, перила, ворота, козырьки, мангалы и даже миниатюрные изделия, которые служат украшением интерьера. Всем этим занимается мастер по обработке металла с 15-летним стажем Ян Ермопуло. Он владеет кузницей вместе с товарищами-единомышленниками.

– Я человек творческий, по­этому мне было интересно все то, что происходит в кузнице, – продолжает наша героиня. – Помню, я кругами ходила вокруг мастеров и наблюдала за тем, как они работают. И вот однажды Ян сказал мне: «Ну что ты смот­ришь? Давай я тебя научу!» Я в растерянности ответила: «Это же сложно». Ян ответил, что работа с металлом – почти то же самое, что с пластилином. Только его сначала нужно разогреть в горне, а потом «лепить» все что хочешь с помощью клещей, молотка или кувалды.

И Гульмира поддалась уговорам кузнеца. Ее первым творением стала железная роза. Мастер положил перед ученицей заготовки в виде лепестков, которые ей нужно было отстучать молотком, создав природные прожилки, раскалить, а потом согнуть в бутон.

– На ковку розы у меня уходит день. Самое сложное – это придать лепесткам нужную фактуру, – рассказывает мастерица. – Ее я наношу, чеканя обычным молотком. Так металл становится тоньше и податливее. Потом насаживаю на металлический стебель – прут, привариваю, зажимаю его в тис­ках и закругляю лепестки, создавая из них бутон. Это кропотливая работа, но результат заставляет меня восторгаться. Помню, как в первый раз это было тяжело. Вечером, когда пришла домой, у меня мышцы рук болели – так усердно стучала молотком и гнула металл.

По словам Гульмиры, металлические цветы обычно заказывают не в качестве элемента оформления большого изделия, а как эксклюзивный подарок. Не так давно один состоятельный карагандинец попросил выковать ему железную розу. На ней сделали гравировку: «Я готов любить тебя до тех пор, пока последний лепесток не опадет с этого букета». Мужчина поместил металлический цветок в центр букета из сотни алых роз и подарил своей супруге на годовщину свадьбы. Получилось оригинально и романтично.

Гульмира Журсалимова любит дарить подарки – особенно те, что сделаны своими руками. В их числе металлические ложки для обуви, ключницы, табуретки в стиле лофт. Для себя мастерица выковала подставку для карандашей в виде свитка. Она украшает школьный кабинет художественного труда. А сейчас Гульмира раздумывает над идеей подарка для Караганды, ведь городу недавно исполнилось 90 лет.

– У нас с Яном есть задумка подарить Караганде какую-нибудь оригинальную инсталляцию в национальном стиле, – делится Гульмира. – Возможно, это будет скульптура лошади или юрта. Окончательно мы еще не решили. Хочется, чтобы нам разрешили установить наш подарок в цент­ральном парке, где все горожане смогут на него посмотреть.

Наша героиня освоила мужское ремесло, но даже стоя у горна или пневмомолота не забывает, что она леди. Ничто женское ей не чуждо. Работая в перчатках, Гульмира опасается за свой маникюр, в сварочном шлеме – за прическу. Занимаясь сваркой, она боится, что окалина попадет на одежду или кожу и оставит ожог. В эту весеннюю пору ей, как и всем женщинам, хочется нравиться. Особенно когда рядом находятся сильные мужчины.

– Я могу назвать себя счастливой женщиной, – признается она. – В моей жизни есть место чуду. Когда вижу свои изделия из металла, я горжусь собой. Радуюсь, что смогла сотворить такую красоту. Мое чудо – это мои любимые дети. У меня заботливые родители, хорошие коллеги и друзья. Меня окружают такие замечательные люди. Вот это и есть счастье.