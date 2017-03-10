Квадроциклисты Astana Motorsports дебютировали в Дубае

Спорт
882
Команда "Astana Motorsports" успешно дебютировала на международном уровне в новом для себя классе – квадроциклах. Все четыре пилота-новобранца команды – Тимур Байжиенов, Максим Антимиров, Азамат Тлеулесов и Кирилл Солоха пересекли финишную черту боевого спецучастка первого этапа гонки Dubai International Baja-2017, сообщает Kazpravda.kz.

В пресс-службе президентского клуба "Астана" отметили, что ранее не без приключений прошла для команды административная и техническая комиссия, на которой осматривались как техника на предмет соответствия регламентам, так и сами участники гонки.

58c2af41646901489153857.jpg

"Все пилоты подтвердили свою легитимность на участие административной комиссии, получив заветные печати в своих картах, но не все также гладко прошло на технической комиссии. Трое квадроциклиста команды успешно прошли проверку технических комиссаров, у четвертого члена команды, Азамата Тлеулесова, возникла техническая проблема, устранить которую удалось лишь к самому завершению техкома, почти в последние минуты", – говорится в сообщении.

"Проблема случилась с распределительным валом декомпрессора, который просто вылетел, вследствие чего пришлось провести определенные работы по замене и повторной сборке, но наши механики справились с этой задачей на отлично, сейчас Азамата внесли в стартовый список на утро, таким образом он в строю", – прокомментировал инцидент капитан команды "Astana Motorsports" Артур Ардавичус.

58c2af7077e661489153904.jpg

В итоге лучший результат из казахстанских квадроциклистов на стартовом спецучастке длинной в 91,66 километра показал Максим Антимиров. Он занял четвертое место с отставанием от лидера в 12 минут и 32 секунды. Остальные пилоты "Astana Motorsports" – Байжиенов, Солоха и Тлеулесов – показали шестое, седьмое и восьмое время соответственно.

Длина следующего спецучастка International Baja-2017 составит 82,24 километра.

Популярное

Все
Парень из Шымкента всерьез настроен вывести казахстанские комиксы на один уровень с мировыми
В Байконыре 27-летняя местная жительница обманула девочку восьми лет, завладев золотыми украшениями на 400 тысяч тенге
В Аральском районе предпринимателей, обеспечивающих работу школьных столовых и буфетов, заставляли платить по 6 000 тенге в месяц за размещение меню на платформах kundelik.kz и mektepmenu.kz
Пещера Коныр-Аулие веками манит людей своими легендами и магической атмосферой. Все, что известно об этом месте, похоже и на правду, и на миф одновременно
«Неотложка» станет быстрее
Полноценное детство для всех
Джокович догнал Надаля
Чтобы избежать беды
От «Кракенов» до «Барыса»
«Когда начинается ремонт, муж служит другой семье» – гласит древняя мудрость
«Наполи» рвется к чемпионству
Можешь помочь – помоги!
Я везу из-за «бугра» телефон, табак, меха
Еще одно «серебро»
В мировых контекстах
Еще раз о кино
Хочу служить!
Нетепличные условия
Энергия добра
Гусеничный трактор «серебряного» волонтера Минниагзама Авлиярова расчищает дороги села от снега
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
На партийном поле перемены
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Девушка упала в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны
Расширены списки регионов для расселения кандасов и переселенцев
СМИ как эффективная «четвертая власть»
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Новоизбранные и назначенные президентом депутаты Сената прошли регистрацию в ЦИКе
Неосторожная покупка горящего тура обернулась для отпускников неприятностями и судебной тяжбой
Обновление политического класса
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений

Читайте также

Спорт
Рыбакина установила рекорд Australian Open - 2023
Спорт
Алимханулы вошел в топ-3 рейтинга The Ring
Спорт
Рыбакина впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга
Спорт
14-летний казахстанец выиграл первый титул на турнире серии…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]