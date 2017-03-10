Квадроциклисты Astana Motorsports дебютировали в Дубае

Команда "Astana Motorsports" успешно дебютировала на международном уровне в новом для себя классе – квадроциклах. Все четыре пилота-новобранца команды – Тимур Байжиенов, Максим Антимиров, Азамат Тлеулесов и Кирилл Солоха пересекли финишную черту боевого спецучастка первого этапа гонки Dubai International Baja-2017, сообщает Kazpravda.kz
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В пресс-службе президентского клуба "Астана" отметили, что ранее не без приключений прошла для команды административная и техническая комиссия, на которой осматривались как техника на предмет соответствия регламентам, так и сами участники гонки.
"Все пилоты подтвердили свою легитимность на участие административной комиссии, получив заветные печати в своих картах, но не все также гладко прошло на технической комиссии. Трое квадроциклиста команды успешно прошли проверку технических комиссаров, у четвертого члена команды, Азамата Тлеулесова, возникла техническая проблема, устранить которую удалось лишь к самому завершению техкома, почти в последние минуты", – говорится в сообщении.
"Проблема случилась с распределительным валом декомпрессора, который просто вылетел, вследствие чего пришлось провести определенные работы по замене и повторной сборке, но наши механики справились с этой задачей на отлично, сейчас Азамата внесли в стартовый список на утро, таким образом он в строю", – прокомментировал инцидент капитан команды "Astana Motorsports" Артур Ардавичус.
В итоге лучший результат из казахстанских квадроциклистов на стартовом спецучастке длинной в 91,66 километра показал Максим Антимиров. Он занял четвертое место с отставанием от лидера в 12 минут и 32 секунды. Остальные пилоты "Astana Motorsports" – Байжиенов, Солоха и Тлеулесов – показали шестое, седьмое и восьмое время соответственно.
Длина следующего спецучастка International Baja-2017 составит 82,24 километра.