Квартирную кражу на 100 млн тенге расследует полиция Астаны

Фото: Polisia.kz

Полицейские столицы задержали двоих мужчин в возрасте 46 и 60 лет, причастных к крупной квартирной краже, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщается, за несколько дней до задержания в полицию обратился местный житель с заявлением о краже из квартиры 4 швейцарских часов, 2 200 долл. США и 650 тыс. тенге. Причиненный материальный ущерб мужчина оценил на сумму более 101 млн тенге.

По словам потерпевшего, исчезновение часов он обнаружил после поездки в Алматы, где находился более 10 дней. По приезду домой, разбирая вещи в гардеробной, он обнаружил вскрытый сейф, где хранились наручные часы Breguet Tourbillon стоимостью 110 тыс. долл. США, Franck Muller и Daniel Roth каждый стоимостью 55 тыс. долл. США, и часы Rado стоимостью 1 тыс. долл. США.

Кроме того, из сейфа пропали 650 тыс. тенге и 2 200 долл. США.

- Оперативники вышли на след домушников. Установлено, что злоумышленники, узнав, что квартира пустует, путем подбора ключей проникли внутрь помещения. Задержанные признались в содеянном, похищенные ценности были частично изъяты. Часы Breguet Tourbillon были ими разобраны и золотые части проданы неизвестной женщине на рынке в Шымкенте. В результате обыска оперативники изъяли приспособления для открытия замков и отмычки, – рассказали в полиции.

Продолжается поиск третьего участника группы. Задержанные водворены в ИВС, проводится досудебное расследование.