Квартиры, дома и счета в банках шымкентских похитителей конфисковали в доход государства

Недвижимое имущество было приобретено на преступные деньги в размере более 358 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, Департаментом АФМ по городу Шымкент завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП «Куатжылуорталык-3» по факту хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт тепловых сетей и линий электропередач города на сумму более 1,1 млрд тенге. Указанные лица завысили сметную стоимость, а также оплату за фактически невыполненные работы.

Кроме того, подозреваемые привлекли группу «обнальщиков», которые за вознаграждение в размере 7% через созданные 24 неблагонадёжных предприятия, оформленных на подставных лиц, предоставляли фиктивные счета-фактуры, накладные, акты выполненных работы, договора.

«В рамках параллельного финансового расследования установлено недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, а именно 2 квартиры в городе Шымкент и Астана с парковочным местом, 3 частных дома в Шымкенте, а также денежные средства на счетах в банке на сумму 50 млн тенге, на которые с санкции суда в целях конфискации наложен арест», – говорится в сообщении.

Приговором суда все семь обвиняемых понесли наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7,5 лет.