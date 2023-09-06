Первые сообщения о неприятной находке появились 31 августа. Местные рыбаки сняли на видео большое количество всплывших кверху жабрами рыбьих тушек в реке Кара-Кенгир, что протекает недалеко от села Талап Жезказганского административного округа. Комментируя происходящее, авторы видео отметили зловоние, идущее от водоема, не похожее на запах разложения погибшей рыбы. Жезказганцы связывают причины массового замора с деятельностью Жезказганского городского предприятия тепловодоснабжения или одного из двух промышленных градообразующих предприятий – медьзавода и обогатительной фабрики.

Чем вызвана массовая гибель рыбы, пока не известно. На данный момент в области Улытау создана специальная комиссия для расследования инцидента.

3 сентября на место выехали специалисты РГУ «Нура-Сарысуская межобластная инспекция рыбного хозяйства по области Улытау» Комитета рыбного хозяйства МЭПР РК, областных управления природных ресурсов и регулирования природопользования и управления ветеринарии. Вместе с жителями села Талап они собрали и утилизировали более 250 кило мертвой рыбы. Работы по очистке продолжаются, пробы воды и рыбьи тушки направлены на анализ в исследовательскую лабораторию.

Пока причины выясняются, общественники уверенно указывают на главного подозревае­мого в загрязнении водоема – Жезказганское городское предприя­тие тепловодоснабжения

(АО «ПТВС»).

Это не первый случай замора рыбы за последние несколько лет. Причины последнего – выбросы загрязняющих сточных неочищенных вод с неисправных хозфекальных очистных сооружений предприятия.

Данные сооружения, находящиеся на балансе АО «ПТВС», нуждаются в капитальном ремонте, но продолжают функцио­нировать. Из-за неполадок утечки попадают как раз в реку Кара-Кенгир.

В 2021 году ГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» провел ряд внеплановых проверок очистных соо­ружений АО «ПТВС». По факту выявленных нарушений экологи обратились в специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области. Суд обязал предприятие тепловодоснабжения устранить все недочеты: провести ремонтные работы по реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений и выполнить все условия, указанные в разрешении на эмиссию в окружающую среду от 8 ноября 2019 года.

Это решение в июне 2022 года поддержала и апелляционная инстанция – судебная коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда. Впрочем, как утверждают общественники, судебные акты до сих пор не исполнены.

Предугадать, где конкретно скопятся сброшенные неочищенные воды, невозможно. Однако еще несколько лет назад сотрудники Жезказганского ботанического сада поднимали тему загрязнения реки Кара-­Кенгир, водой из которой поливаются их опытные поля. Ученых беспокоило, что из-за такого полива многие исследуе­мые ими растения буквально «сгорали» на корню.

Стоит отметить, что вдоль русла реки расположены крестьянские и фермерские хозяйства села Талап, поэтому зловонная вода вполне может отравить жизнь и растениеводам, и животноводам. Теперь еще и рыбаки в замешательстве.

Конечно, вина АО «ПТВС» под вопросом, однако жителей региона тревожит сам факт возможного загрязнения воды в Кара-Кенгире. Ведь речки, питающие Кенгирское водохранилище, так или иначе связаны между собой. 70% объема питьевой воды, пос­тупающей в дома жезказганцев, забирается как раз из водохранилища, поэтому жители региона с нетерпением ждут результатов исследований проб воды с места­ замора рыбы.