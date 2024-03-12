Квота на вывоз КРС из Казахстана практически исчерпана - Минсельхоз

Сельское хозяйство
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Дана Аменова
Корреспондент

Кроме того, МСХ выдано 7 580 разрешений на экспорт мелкого рогатого скота, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Со 2 февраля вступили в силу количественные ограничения на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев из Казахстана. Данное решение направлено на регулирование экспорта скота и поддержку отечественных сельскохозпроизводителей, сообщает Минсельхоз.

«По состоянию на 11 марта 2024 года выдано 35 290 квот на экспорт КРС, включая 29 986 квот для откормочных площадок и 5 304 квоты для сельхозтоваропроизводителей. Лимит на вывоз бычков старше 12 месяцев составляет 60 000 голов с разделением на 30 000 голов для откормочных площадок и 30 000 голов для товаропроизводителей», - говорится в сообщении.

На данный момент квота на вывоз КРС для откормочных площадок практически исчерпана, оставшаяся квота для сельхозтоваропроизводителей составляет 24 696 голов.

Кроме того, выдано 7 580 квот на экспорт МРС, включая 6 150 квот для откормочных площадок и 1 430 квот для сельхозтоваропроизводителей.

Распределение квот осуществляется через портал Е-лицензирование автоматически при выдаче лицензий на экспорт товаров.

#Минсельхоз #квоты #экспорт скота

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