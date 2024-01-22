Квоты на вывоз скота утвердили в Казахстане

Минсельхоз принял приказ о введении 6-месячной квоты на вывоз бычков, овец и коз, передает Kazpravda.kz

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"Приказываю ввести сроком на шесть месяцев количественные ограничения (квоты): на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза крупного рогатого скота живого в количестве 60 тысяч голов бычков; овец и коз живых в количестве 120 тысяч голов баранчиков", - говорится в документе.

Также принят порядок распределения квоты. Отметим, что речь идет о вывозе бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев.

Количественный лимит для вывоза бычков для откормочных площадок составляет 30 тысяч голов; для товаропроизводителей – 30 тысяч голов. Количественный лимит для вывоза баранчиков для откормочных площадок – 30 тысяч голов; для товаропроизводителей – 90 тысяч голов.

При этом одна откормочная площадка сможет вывезти не более 4 тысяч бычков, один товаропроизводитель – не более 500.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков составляет в совокупном количестве не более 1 тысячи голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.