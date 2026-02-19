Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники главного надзорного органа экстрадировали из Кыргызстана гражданина Казахстана за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности. сообщает Kazpravda.kz

По данным Генпрокуратуры, в 2023 году подозреваемый организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет на сумму около 350 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В марте 2025 года он был задержан в Бишкеке, откуда по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.