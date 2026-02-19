Мужчине грозит до 7 лет колонии
Сотрудники главного надзорного органа экстрадировали из Кыргызстана гражданина Казахстана за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности. сообщает Kazpravda.kz
По данным Генпрокуратуры, в 2023 году подозреваемый организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет на сумму около 350 млн тенге.
После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В марте 2025 года он был задержан в Бишкеке, откуда по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.
«В настоящее время злоумышленник водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, с конфискацией имущества», – добавили в ГП РК.