Кыргызстан выдал Казахстану организатора крупных экономических махинаций

Закон и Порядок
184
Дана Аменова
специальный корреспондент

Мужчине грозит до 7 лет колонии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники главного надзорного органа экстрадировали из Кыргызстана гражданина Казахстана за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности. сообщает Kazpravda.kz

По данным Генпрокуратуры, в 2023 году подозреваемый организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. В результате незаконных действий государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет на сумму около 350 млн тенге.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В марте 2025 года он был задержан в Бишкеке, откуда по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. 

«В настоящее время злоумышленник водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет, с конфискацией имущества», – добавили в ГП РК.

#предприниматель #экстрадиция #махинации #счет-фактура

