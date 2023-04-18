«Кызылжар» не снижает темп

VI тур первенства страны был посвящен прославленному футболисту и тренеру Евгению Кузнецову, который является воспитанником школы таразского футбола. Большую часть карьеры провел в двух клубах – алматинском «Кайрате» и карагандинском «Шахтере». Всего в чемпионате СССР сыграл 221 игру и забил 27 голов. Мастер спорта СССР и заслуженный тренер Казахской ССР. В качестве тренера работал в «Химике» (Тараз) и «Кайрате», много занимался развитием детско-юношеского футбола.

Но теперь вернемся к национальному чемпионату. Это был, пожалуй, самый результативный тур с начала сезона – всего было забито 22 гола, и в большинстве поединков были зафиксированы крупные счета.

Так, самый неожиданный результат оказался в столице, где действующий чемпион страны «Астана» на своем поле был разгромлен своим самым принципиальным соперником – алматинским «Кайратом» со счетом – 0:3. Два мяча в ворота хозяев отправил бразильский форвард гостей Жоао Пауло, а еще один на свой счет записал россиянин Дмитрий Сергеев.

В Шымкенте, в споре еще двух сильных клубов, местный «Ордабасы» уверенно победил гостивший у него костанайский «Тобол» со счетом 4:1. В западноказах­станском дерби «Актобе» на своем поле ни единого шанса не дал «Атырау» – 4:0.

Встреча карагандинского «Шахтера» и «Мактаарала» из Туркестанской области завершилась со счетом 3:0 в пользу «горняков»; талдыкорганский «Жетысу» на глазах своих болельщиков потерпел поражение от кызылординского «Кайсара» – 0:2; в Актау «Каспий» отпраздновал победу над кокшетауским «Окжетпесом» со счетом 2:1.

Ну и теперь перейдем к главной сенсации нынешнего первенства – петропавловскому «Кызылжару». Клуб, представляющий Северо-Казахстанскую область, набрал небывалый ход, одержав уже шесть побед в шести матчах. В очередном туре он побывал с визитом у «Аксу» из Павлодарской области и победил благодаря голам бразильского нападающего Хосе Витора Родригеса на 78-й минуте и экс-игрока сборной Казахстана Марата Шахметова на 81-й.