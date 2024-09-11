Лаура Мерсалимова назначена вице-министром юстиции РК

Кадровые назначения
20

Занимавшая эту должность Алма Муканова освобождена в связи с переходом на другую работу

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Мерсалимова Лаура Канатовна назначена на должность вице-министра юстиции. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Родилась в 1981 году в Караганде. Окончила Казахский гуманитарно-юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начала в 2002 г. ведущим специалистом отдела по делам ЗАГС Министерства юстиции РК.

В 2003-2010 гг. – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, начальник управления МЮ РК.

В 2010-2014 гг. – заместитель директора департамента МЮ РК.

В 2014 г. была директором департамента юридической службы Агентства РК по защите прав потребителей.

2014-2024 гг. – заместитель директора департамента, управляющий директор-директор департамента Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

С марта 2024 г. по настоящее время – вице-министр юстиции РК (на время нахождения Мукановой А.К. в социальном отпуске).

С сентября 2024 г. Муканова Алма Кайратовна, ранее занимавшая эту должность, освобождена в связи с переходом на другую работу.

#назначение #вице-министр #юстиция #Лаура Мерсалимова

Популярное

Все
В чемпионате страны установилось двоевластие
Фильм «Бауырына салу» отмечен новой наградой
Важнее воспитать не чемпиона, а личность
Активное взаимодействие с обществом – залог доверия граждан
Переселенцы покушались на подъемные
Либо атом, либо веерные отключения
Покупал доверие за две тысячи тенге
Современные технологии на основе лесосеменных комплексов позволят в разы увеличить эффективность восстановления лесных массивов
Обеспечение атомной энергетики специалистами – очень важный и многостадийный процесс, считают в Национальном ядерном центре РК
Немеркнущий свет классики
Международный лагерь Jаstar Generation 2024 завершил работу в Алматы
В сиянии звезды
Возобновлено расследование по делу о краже ЭЦП
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Климатические вызовы побуждают к модернизации управления гидроресурсами
Два «золота» и одно «серебро» завоевали казахстанцы на Гран-при в Хорватии
Хорошая дорога ведет на Алаколь
Этот мост ждали поколения
В честь открытия кроссфит-арены в Конаеве состоялись спортивные состязания
Наши теннисисты дома не справились со сборной Дании
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Наказали за вывоз снега
Стена обрушилась в одной из сельских школ
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область
К новым достижениям через реформы в образовании
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Справедливость и юстиция имеют общий смысл
Без социальной активности невозможен социальный оптимизм
Не страшна АЭС средь полей зеленых
За казахским языком – будущее
Президенту показали производство сельхозтехники в Костанайской области
«Рахмановские ключи» вернули государству
Токаев дал карт-бланш акиму Костанайской области
За два года государству возвратили активы на 1,5 млрд тенге - Суиндиков
В Шымкенте отказывали в бесплатных лекарствах
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Сархат Бейсенова назначена председателем КСЭК – главным гос…
В КНБ - новое назначение
Дмитрий Малахов освобожден от должности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]