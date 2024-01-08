Лавинную опасность устранили в Восточном Казахстане

Сегодня с горных вершин вдоль трассы «Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка - Северное» спустили сразу две снежных лавины, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: скриншот видео МЧС РК

По информации МЧС, движение транспорта по автодороге возобновлено.

«Подразделения ДЧС и специалисты «Казселезащиты» в связи с лавиноопасной ситуацией проводят мониторинг горной местности. В результате профспусков сошло 4600 куб.метров снега», — проинформировали в ведомстве.

В министерстве добавили, что ДЧС ВКО и ВК филиал «Казселезащита» просят не выезжать в горы в снегопад, при метелях и штормовом ветре.