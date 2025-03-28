Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

На сцене театра «Астана Опера» состоялась премьера знаменитого балетного спектакля «Лазги — танец души и любви». Гастроли творческого коллектива прошли при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz

Спектакль, созданный знаменитым немецким хореографом и балетмейстером Раулем Раймондо Ребеком, посвящен древнему народному танцу лазги, который ЮНЕСКО признала частью нематериального культурного наследия мира.

Под руководством хореографа в проекте приняла участие международная команда. За музыкальное сопровождение отвечал композитор Дэвидсон Джаконелло, а потрясающие декорации и световые эффекты разработаны японской мультимедийной художницей Йоко Сеяма.

Либретто и хореография принадлежат Раулю Раймондо Ребеку – признанному мастеру сцены, бывшему солисту Берлинской государственной оперы и Аалто Театра в Эссене, обладателю множества международных наград, включая Prix de Lausanne. В разные годы он сотрудничал с легендами мирового балета – Морисом Бежаром, Рудольфом Нуреевым, Уильямом Форсайтом.

Сюжет балета переносит зрителей в далёкое прошлое, рассказывая историю любви к танцу и жизни, берущую начало тысячи лет назад, во времена караванов, пересекавших Центральную Азию по Великому Шёлковому пути.

В первом акте действие разворачивается в оазисе Шелкового пути, где путники находят истощенную женщину, и ее оживляет музыка, даруя ей новую жизнь. Предводитель каравана влюбляется в нее, и их история становится легендой, хранимой шаманом.

Во втором действии события переносятся в музей наших дней, где девушка по имени Любовь узнает себя в одном из исторических персонажей. Шаман пробуждает ее связь с прошлым, и музейные экспонаты оживают, отражая единство традиций и современности.

В третьем действии балет затрагивает тему стремительного развития мира, где прошлое, настоящее и будущее сливаются в танце, заставляя задуматься о сохранении культурного наследия. В финале Душа и Любовь, пройдя через время, объединяются, символизируя вечную связь духовного начала и любви, а сам танец становится отражением богатой культуры Узбекистана.

Как отмечается, с момента премьеры в Ташкенте в 2021 году спектакль Национального балета Узбекистана покорил публику разных стран. Его первая международная премьера состоялась на сцене Dubai Opera, затем постановка была представлена в Турции (Стамбул, Бурса), Германии (Дортмунд), Франции (Париж), России (Санкт-Петербург, Москва). В 2024 году спектакль с триумфом прошел в Пекине, Баку и Лондоне.

Артисты признались, что с нетерпением ждали встречи с казахстанскими зрителями. Ранее самобытную постановку оценила алматинская публика.

История лазги, насчитывающая три тысячи лет, отражает мудрость и дух народной традиции. Уникальные танцевальные движения, органично сочетающие древние танцевальные традиции с элементами классического балета, завораживающие народные инструменты, захватывающая световая партитура и новейшие сценические технологии вместе с мастерским исполнением труппы Национального балета Узбекистана создают незабываемое впечатление.

По словам ведущей солистки Государственного Академического Большого Театра имени Алишера Навои Эльмиры Юсуповой, будучи национальным достоянием Лазги занимает особое место в культуре Узбекистана.

«В этом спектакле зрителям представлен не только балет или национальный танец в чистом виде, а настоящее фееричное шоу. Уверена, что публика осталась под большим впечатлением. Для нас было большой честью поработать с международной командой профессионалов при создании масшабного балета. В Астане проходят спектакли Раймондо Ребека, поэтому здесь танцевать очень волнительно. Многие зрители знают и любят его стильную хореографию. Тем не менее, мы постарались все сделать на высшем уровне. Партия Любви стала для меня настоящим вызовом. На репетициях хореограф объяснял: «Ты - не человек, ты - эмоция. Для одних любовь — нежность и трепет, для других — страсть, тоска и боль. Моя задача — с первого появления передать разные состояния светлого чувства», — говорит она.

Заслуженная артистка Узбекистана, ведущая солистка театра Надира Хамраева рассказала, что балет «Лазги. Танец души и любви» в течение нескольких лет собирает аншлаги как на родине, так и за рубежом. В последние годы наблюдается нарастающий интерес к тюркской истории, культуре и фольклорному наследию.

«Узбекистан славится своей танцевальной культурой. Лазги считается самым древним и техничным танцем благодаря вращениям, исполнению трюков со стороны женщин, что в принципе редкость. Также остается при этом безумно женственным и привлекательным, зажигательным действом, создающим позитивное настроение. Моя партия сложна тем, что никто не знает, насколько многогранна, широка, таинственна женская душа. Ее невозможно истолковать определенными характеристиками. Мне надо быть одновременно и воздушной, легкой и осязаемой на сцене. Вместе с тем, это не просто спектакль, а целый проект, где соединяются фольклорный танец, контемпорари, современная электронная музыка», — пояснила исполнительца партии Души.

Ведущий солист ташкентского театра Сардор Садинов напомнил об общем культурном пространстве братских народов.

«Нам встретилась впервые такая постановка, где сочетается классика и современность. В Казахстане особенно ответственно выходить на сцену с партией Шамана, так как наши национальные танцы во многом перекликаются. Такие гастроли помогают нам, как артистам, знакомиться с коллегами, перенимать полезный опыт других танцевальных школ, выступать на разных площадках и делиться искусством своей страны со всем миром», — подытожил артист балета.

Символично, что гастроли зарубежных артистов в казахстанской столице состоялись во Всемирный день театра, что придало торжественности культурному событию. Творческий вечер пролетел незаметно, оставив у столичных балетоманов приятные воспоминания.