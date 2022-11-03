Лечиться дома

Специалисты Национального научного центра Астаны оперируют вместе с врачами Областной клинической больницы.

Мастер-класс организован в рамках мероприятий, приуроченных к 60-летию безвременно ушедшего талантливого врача, доктора медицинских наук Мукана Егизбаева. На базе медицинских учреждений области запланированы мастер-классы с участием специалистов из Казахстана, России, Турции, Узбекистана, Германии.

Новые приемы и технологии лечения урологических пациентов коллегам продемонстрировал уролог высшей категории, ведущий специалист столичного ННЦ Бахтияр Касымов. Раньше сложные операции проводили открытым методом. Он более травматичный, и пациенту приходится дольше восстанавливаться. Применение современной лапароскопической пластики позволяет хирургу обойтись тремя маленькими отверстиями на брюшной стенке размером не более 1 см.

Столичные медики считают, что Областная клиническая больница оснащена всем необходимым современным оборудованием для проведения высокотехнологичных реконст­руктивно-пластических операций по восстановлению верхних мочевых путей. Такие операции проводят в рамках ОСМС.

По мнению Бахтияра Касымова, подобные мастер-классы позволяют региональным врачам наработать навыки, технические и хирургические умения, расширяющие перечень заболеваний, лечение которых становится возможным, не выезжая за пределы области.