Ледобуры, мотопомпы и камыш: как на реке Есіл спасают рыбу в зимний период

Дана Аменова
специальный корреспондент

Для обеспечения аэрации воды применяется специализированное оборудование

Фото: акимат Астаны

В Астане идут работы по сохранению рыбных ресурсов в зимний период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Работы ведут специалисты судоходной компании «Есіл-Астана». По их словам, из-за плотного ледяного и снежного покрова снижается содержание кислорода в воде, что приводит к гибели рыбы.

«Мы проводим аэрацию, которая позволяет насытить воду кислородом, удалить вредные газы, скапливающиеся подо льдом, и тем самым поддержать устойчивый кислородный режим водоема. Кроме того, в весенний период такие меры способствуют восстановлению естественного экологического баланса и активизации полезных биологических процессов.

Для выполнения работ используется специальное оборудование: ледобуры, мотопомпы, производительностью до 80 кубических метров в час, армированные шланги. В мероприятиях задействованы семь специалистов и две единицы служебного автотранспорта», – проинформировала сотрудница столичного Управления охраны окружающей среды и природопользования Жанар Садвокасова.

Вместе с тем специалисты осуществляют и выкос камыша, а также установку его в лунки, что дополнительно способствует поступлению кислорода в воду.

«На текущий момент установлены снопы из камыша. Работы завершены на четырех участках реки от моста «Аркар», до моста «Марал», от моста «Қараөткел» до пешеходного моста «Атырау», от пешеходного моста «Серуен» до моста «Тулпар», а также от моста «Тулпар» до района газовой аппаратуры. Всего обустроено 16 прорубей, 840 лунок и 32 майны», – добавила представитель управления.

Проводимые мероприятия позволяют улучшить кислородный режим реки Есіл, сохранить биологическое разнообразие и обеспечить благоприятные условия для водных обитателей.

#Астана #река #спасение #рыба #Есіл

