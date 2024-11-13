Легенда купеческой эпохи оживает в Петропавловске

История
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Завершается реставрация дома купца первой гильдии Халита Янгуразова

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Это здание известно в народе как Дом невесты. Построенный более 100 лет назад двухэтажный особняк – памятник республиканского значения. Горожане привыкли видеть его в охристо-белом цвете, теперь же он слегка позеленел, что и вызвало неоднозначную реакцию жителей Петропавловска. Свое недоумение они поспешили выразить в социальных сетях. В ответ реставраторы заявили, что изначально Дом невесты был выкрашен в зеленый цвет – цвет ислама и любимый цвет татар.

Здание начала XX века, построенное в стиле модерн с элементами московского зодчества, уже почти год находится на реставрации. С апреля бригада специалистов трудится над восстановлением уникального архитектурного памятника. К новому году реставраторы обе­щают закончить восстановление былого облика здания.

Дом невесты пережил многое, что не шло ему на пользу. Вода проникала в него и снизу (через грунт), и сверху (через худую крышу). Итогом тому стал пустующий первый этаж, трещины на фасаде, утраченные детали декора. В общем, живых невест здесь давно не видели, а первый этаж вообще пришлось закрыть по причине полного запустения.

И только теперь, когда идут реставрационные работы, появилась надежда на второе рож­дение знаменитого строения, которое в начале прошлого века влюбленный татарский купец построил для своей возлюбленной – московской красавицы. Каким же романтическим было начало этой истории!

Дом невесты в привычном охристо-белом облачении 

Согласно легенде, молодой купец Халит Янгуразов приехал по торговым делам в Москву, встретил там юную красотку и полюбил с первого взгляда. На предложение руки и сердца московская кокетка не сразу ответила согласием, но позже сказала «да», правда, с одним условием: чтобы в Петропавловске, откуда приехал жених, он построил точно такой же дом, как те, что строят теперь в Москве, чтобы выглядел он как каменный, а окна на втором этаже были круглыми…

Влюбленный юноша не раздумывая согласился. Он выстроил любовное гнездо таким, каким его видела невеста, и она вышла за него, а их усадьба стала предметом восхищения и гордости целого города.

Двухэтажное строение ­П-образной формы визуально кажется каменным, хотя на самом деле кирпичным является только первый этаж, второй же – из дерева. В тереме сохранились витражные окна, камины, облицованные иранской плиткой, а также резные дубовые двери и элементы отделки, выполненные более века назад.

Одним из интересных открытий стала функционирующая до сих пор вентиляция, обеспечивающая постоянный приток свежего воздуха. Лепнина на фасаде, декоративные миниатюрные вазоны на крыше – все это возвращается в исторический облик дома.

Исполнительный директор ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт материальной культуры» Ринат Кутдусов сообщил, что рес­таврационная команда сделала несколько ценных открытий.

Так, при расчистке стен и потолков обнаружились росписи, которые могли бы исчезнуть под слоями краски.

– Таких росписей в Казахстане, возможно, уже не осталось, – говорит он. – Несмотря на годы запустения, уникальные элементы сохранились, и сегодня мы постепенно возвращаем их к жизни. Специалисты обнаружили изображения более сотни цветов, в том числе розы и маки, уникальные росписи найдены на потолках. Работы планируем завершить к концу 2024 года.

Цветовая палитра стен и потолков восстанавливается в точности, как и было изначально задумано архитектором прошлого века. Имя и фамилия зодчего, к сожалению, не сохранились, известно лишь, что это был итальянец. Белого цвета в интерьере почти нет, вместо него преобладает зеленый, символизирующий традиции исламской культуры.

Это вообще редкий случай, когда в одном здании переплелись черты европейского модерна и традиционного искусства Востока: вместо лиц – цветы, вместо строгости линий – природные мотивы.

Бывший директор Центра по охране историко-культурного наследия Северо-Казахстанской области Ракат Мамбеталинов говорил ранее, что все реставрационные работы планируется провести в два этапа: первый год потребуется на расчистку росписей и покраску фасада, второй – на восстановление интерьеров. Стоимость проекта – более 200 млн тенге.

В заключение хочется отметить, что для Петропавловска Дом невесты – это не просто старинный особняк, символ купеческой эпохи, эхо легенды о большой любви, но еще и важная часть исторического облика города.

Если говорить о судьбе бывшего владельца дома, то она оказалась еще более драматичной, чем судьба самой «обители любви».

Краевед Тамара Макарова в статье «Петропавловск: страницы истории» отметила, что «роскошный особняк не стал счастливой пристанью для молодой четы». А краевед Ерлан Мустафин разыскал в Москве внучку купца – Лейлу Янгуразову. Она рассказала, что дед Халит в 16 лет остался сиротой: бандиты зарезали его родителей и беременную сестру. Убитый горем Халит уехал в Москву, где работал на купца Хусаина Бурнашева, у которого была красавица дочь Гульсум. Халит влюбился в нее и сделал предложение, но будущий тесть предложил жениху год поработать за невесту. Халит выдержал испытание.

Позже он построил в Петропавловске знаменитый дом. В 1910 году у молодых родился сын Шавкат. После революции семье пришлось долго скитаться по казахской степи. В конце концов семейство осело в Ташкенте. Там Янгуразовы жили бедно, ютились в комнате с земляным полом. Халит умер в 1943 году, Гульсум – в 1977-м, похоронены супруги на кладбище с печальным названием «Минор»…

В минорном ключе складывалась и судьба их прекрасного дома. После революции усадьба Янгуразовых была передана Петропавловскому Совдепу, поз­же в ней размещался штаб час­тей особого назначения (ЧОН), после – финотдел и Госстрах. Постепенно дом ветшал. Даже статус памятника истории и культуры республиканского значения не пошел ему на пользу.

И вот только теперь зазвучали мажорные нотки, в которых уже слышится тема возрождения былой красоты.

#реставрация #Петропавловск #здание #Дом невесты

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