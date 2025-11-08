Легенда о колдовской любви

Культура,Театр
98
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Со сцены Карагандинского академического театра музыкальной комедии зрителям впервые показали пластический спектакль с куклами. Он называется «Легенда о любви. Жезтырнақ».

фото автора

Это не детская сказка, а постановка для взрос­лой аудитории. Для нее даже есть возрастное ограничение «16+». Нет, в спектакле нет и намека на эротизм. Зато есть почти первобытный страх, который буквально с первых секунд охватывает зрителей. Такой эффект создается за счет воздействия музыки, танцев и костюмов, отсылающих к шаманам, а также масок, скрывающих лица актеров.

«Легенда о любви. Жез­тырнақ» – это современное театральное прочтение древнего образа из тюркской мифологии. Главная героиня спектакля – ведьма, обладающая необычайной красотой и длинными медными когтями. Согласно легендам, своим прон­зительным криком она убивает людей и животных. Вот и на этот раз на сцене разворачивается трагедия: на аул, где мирно пасутся овцы и весело играют дети, нападает Жезтырнақ со своими прис­пешниками. Погибают люди, а те, кто выжил, решают ­отомстить. Во время битвы один из батыров видит прекрасный лик ведьмы и влюбляется в нее. Она отвечает ему взаимностью. Батыр приводит избранницу в родной аул, но здесь она показывает свою демоническую сущность. В мистическом и романтическом мире возникает извечный вопрос: что сильнее – страх или любовь?

– Наш спектакль – это синтез текста, танца, драматического искусства и кукольного теат­ра, – отмечает приглашенный из Алматы режиссер-постановщик Антон Зайцев. – Сценарий мы создавали большой командой: я, художник Юлия Чернова и драматург Евгений Ионов. Основывались не на конкретной легенде, а на образе Жезтырнақ. Мы сочинили историю с национальным колоритом о ведьме, которая влюбля­ется в земного мужчину.

Отметим, что в спектакле задействованы артисты теат­ра-студии кукол «Буратино», который входит в состав театра музкомедии. Основа труппы – девушки. Эту особенность учли создатели сценария и «закрутили» сюжет вокруг женского образа, который блис­тательно сыграла молодая актриса Дарья Судос. Соз­датели сказки для взрослых хотели поразить публику, и у них, судя по реакции зрителей, это получилось.

#Караганда #спектакль #сказка #премьера #кукольный театр

Популярное

Все
Награды вручены лучшим
Театр отмечает юбилей
На рассмотрении – проект Цифрового кодекса
Событие, обратившее на себя внимание
Национальные ценности в эпоху ИИ
Вне зоны доступа
Качественно новый этап взаимодействия
На базе воздушной гавани столицы создадут аэрохаб
Статистика – гарант открытости и доверия
Всем домнам дали газ
Вашингтонский аккорд: итоги саммита ЦА + США
Чипсы из нарынкольской картошки
Заработал кирпичный завод
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
У экономики Жетысу один из лучших показателей роста
Подписаны важные соглашения
Встретят зиму в тепле и уюте
Село и город: путь к умному развитию
Сделать спорт доступным для каждого
Климат-контроль для кормовых культур
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Обновили рекорд юношеских азиад
Лучшие теннисистки мира предстали в вечерних нарядах
Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Указом Президента Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени
До 2030 года Казахстан избавится от дефицита сжиженного газа
Превратить родину в цветущий сад
Все заявления – в приоритетную повестку
Актера наградили за спасение
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Лювак для бодрости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода

Читайте также

«Счастье на блюдечке»
Театр отмечает юбилей
Первая скрипка оркестра «Астана Опера» выступил в Италии
Тут рождаются новые имена

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]