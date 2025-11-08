фото автора

Это не детская сказка, а постановка для взрос­лой аудитории. Для нее даже есть возрастное ограничение «16+». Нет, в спектакле нет и намека на эротизм. Зато есть почти первобытный страх, который буквально с первых секунд охватывает зрителей. Такой эффект создается за счет воздействия музыки, танцев и костюмов, отсылающих к шаманам, а также масок, скрывающих лица актеров.

«Легенда о любви. Жез­тырнақ» – это современное театральное прочтение древнего образа из тюркской мифологии. Главная героиня спектакля – ведьма, обладающая необычайной красотой и длинными медными когтями. Согласно легендам, своим прон­зительным криком она убивает людей и животных. Вот и на этот раз на сцене разворачивается трагедия: на аул, где мирно пасутся овцы и весело играют дети, нападает Жезтырнақ со своими прис­пешниками. Погибают люди, а те, кто выжил, решают ­отомстить. Во время битвы один из батыров видит прекрасный лик ведьмы и влюбляется в нее. Она отвечает ему взаимностью. Батыр приводит избранницу в родной аул, но здесь она показывает свою демоническую сущность. В мистическом и романтическом мире возникает извечный вопрос: что сильнее – страх или любовь?

– Наш спектакль – это синтез текста, танца, драматического искусства и кукольного теат­ра, – отмечает приглашенный из Алматы режиссер-постановщик Антон Зайцев. – Сценарий мы создавали большой командой: я, художник Юлия Чернова и драматург Евгений Ионов. Основывались не на конкретной легенде, а на образе Жезтырнақ. Мы сочинили историю с национальным колоритом о ведьме, которая влюбля­ется в земного мужчину.

Отметим, что в спектакле задействованы артисты теат­ра-студии кукол «Буратино», который входит в состав театра музкомедии. Основа труппы – девушки. Эту особенность учли создатели сценария и «закрутили» сюжет вокруг женского образа, который блис­тательно сыграла молодая актриса Дарья Судос. Соз­датели сказки для взрослых хотели поразить публику, и у них, судя по реакции зрителей, это получилось.