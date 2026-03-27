Легендарный альпинист Ильинский награждён знаком высшей степени отличия РК

По словам Касым-Жомарта Токаева, жизненный путь Ерванда Тихоновича – яркий пример созидательного патриотизма, уникальной самоотверженности и высочайшего профессионализма

В Акорде состоялась церемония награждения легендарного альпиниста Ерванда Ильинского высшей степенью отличия – званием «Қазақстанның Еңбек Ері», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что искренне рад приветствовать в своей резиденции легенду казахстанского и мирового альпинизма Ерванда Ильинского.

– Во многом благодаря Вашим колоссальным усилиям и высочайшему профессионализму небесно-голубой флаг Республики Казахстан гордо реял на самых, казалось бы, неприступных пиках планеты. Как опытнейший высотник, покоритель мировых вершин, победитель многих международных турниров, Вы снискали всемирную известность, совершили восхождение на Эверест и стали первым представителем Казахстана, вошедшим в престижный клуб «Семь вершин». Вы по праву пользуетесь признанием и уважением как основатель казахстанской школы альпинизма. Эта отечественная школа стала глобальным брендом нашей страны.

Ваш талант тренера-наставника, требовательность и дисциплина стали основой воспитания целой плеяды выдающихся спортсменов-альпинистов, мировых рекордсменов и чемпионов, ставших элитой международного альпинистского движения. За время тренерской деятельности Вы подготовили более 100 мастеров спорта, среди Ваших учеников есть мастера спорта международного класса и даже заслуженные мастера спорта. Под Вашим личным руководством сборная Казахстана первой в мире покорила все 14 восьмитысячников, что само по себе является уникальным достижением. Заложенные Вами славные традиции альпинизма позволяют нашим спортсменам успешно выступать на многих международных соревнованиях, – сказал Президент.

Глава государства высоко оценил человеческие качества Ерванда Тихоновича и его искреннюю заботу о людях, особенно об альпинистах.

– Крылатыми среди альпинистов стали Ваши слова о том, что «самое высокое спортивное достижение не стоит человеческой жизни». Вы также однажды точно заметили, что «альпинизм – это шахматы, где человек играет с природой». Известно, что при восхождении к вершине К2 (Чогори) Ваша команда попала в сильный горный шторм. Вы тогда решили спуститься вниз, несмотря на то что до цели было рукой подать, буквально несколько сотен метров. Такое непростое решение о многом говорит, прежде всего, о Вашей мудрости, благородстве души. Вы никогда не допускали «головокружения от побед», настаивая на осторожности при прохождении даже простых и уже проторенных маршрутов. Такой высокопрофессиональный подход к делу стал Вашей визитной карточкой как великого альпиниста, спортсмена и наставника, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент с теплотой отозвался о колоссальной работе Ерванда Ильинского по популяризации альпинизма в РК.

– Любовь к горам, походы, восхождения стали не просто увлечением, а особым экологическим стилем жизни, основанном на уважении к природе и стремлении к чистоте. В новой Конституции принципы природолюбия, правильного экологического поведения, чистоты в целом стали важной ее составной частью и теперь должны «врасти» в наш национальный менталитет. Горы учат стойкости, дисциплине и взаимовыручке. Поднимаясь к вершинам, человек укрепляет собственный дух. Именно поэтому альпинизм и горный туризм – это школа жизни, которая рождает лидеров, воспитывает чувство ответственности за окружающий мир. Важно всячески поддерживать этот культурный и психологический феномен, превращать его в основу воспитания молодежи. Перед Правительством, профильным министерством стоит задача всемерной поддержки альпинизма как спорта и современного горного туризма. Нужно подготовить конкретную программу действий с привлечением государственного финансирования и спонсорских средств. Отмечу, что данная актуальная задача будет решаться государством, и к ней будет проявлено должное внимание, – отметил Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, жизненный путь Ерванда Тихоновича – яркий пример созидательного патриотизма, уникальной самоотверженности и высочайшего профессионализма.

– Молодежь должна не только видеть, что упорный и продуктивный труд всегда достойно оценивается и вознаграждается, но и четко понимать, что не бывает успеха без усилий. Упорство и труд все перетрут.  Неважно, спорт это или бизнес, учеба в школе или научные изыскания, труд в поле или на заводе, «чемпионами в жизни» неизменно становятся только те, кто по-настоящему увлечен своим делом и твердо идет к поставленной цели. Такие граждане, как уважаемый Ерванд Тихонович Ильинский, – это оплот нашего общества, наглядный пример мужества, стойкости и трудолюбия. Поэтому мною принято решение наградить Вас за выдающиеся достижения в альпинизме, большой вклад в развитие спорта и активное участие в общественной деятельности высшей степенью отличия – званием «Қазақстанның Еңбек Ері». С огромным удовольствием вручу эту заслуженную награду. Ерванд Тихонович, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений! Я знаю, что среди альпинистов есть очень популярное выражение: «Берегите себя!» Поэтому это выражение я адресую Вам сегодня и Вашим товарищам-ученикам, которые сопровождают Вас, – сказал Президент.

В свою очередь Ерванд Ильинский поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за высокую оценку его деятельности и особое внимание к отечественному альпинизму.

– Понимаю это как признание нашим государством тех достижений, которые совершило альпинистское сообщество Казахстана. Действительно, у нас есть такие достижения, которые признают иностранные альпинисты. Мне приятно это видеть, – отметил наставник национальной сборной по альпинизму.

 

Популярное

Все
Защитим права детей
Как взыскивают долги и алименты
Развивать оборонно-промышленный комплекс
В школах внедряется единый дизайн-код программы «Адал азамат»
Исторический старт на FIFA Series
Вручены ключи
Вековой юбилей у героя
Воспитывать чемпионов
Лабиринт из сена и юрты с роботами
Оставаться человеком
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Когда экокультура снижает тревожность
Призвание Айгуль Суюнжановой
Отцы и дети
«Мамочка моя»: шаги к успеху
Архитектура на века
Успей сказать главное
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Встречи с личным составом
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Школа искусств открылась в селе
Здравоохранение нового уровня: как реформы меняют жизнь казахстанцев
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Радуют глаз ковры Приаралья
В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
В ожидании праздника: какие мероприятия пройдут в рамках Наурыз мейрамы в Астане
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
Экибастуз выбыл из списка моногородов
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила …
Президент вручил Ерболу Хамитову орден «Барыс»
Токаев поздравил Президента и народ Бангладеш с Днем незави…
Глава государства направил поздравление Президенту Греции

