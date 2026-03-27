В Акорде состоялась церемония награждения легендарного альпиниста Ерванда Ильинского высшей степенью отличия – званием «Қазақстанның Еңбек Ері», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что искренне рад приветствовать в своей резиденции легенду казахстанского и мирового альпинизма Ерванда Ильинского.

– Во многом благодаря Вашим колоссальным усилиям и высочайшему профессионализму небесно-голубой флаг Республики Казахстан гордо реял на самых, казалось бы, неприступных пиках планеты. Как опытнейший высотник, покоритель мировых вершин, победитель многих международных турниров, Вы снискали всемирную известность, совершили восхождение на Эверест и стали первым представителем Казахстана, вошедшим в престижный клуб «Семь вершин». Вы по праву пользуетесь признанием и уважением как основатель казахстанской школы альпинизма. Эта отечественная школа стала глобальным брендом нашей страны. Ваш талант тренера-наставника, требовательность и дисциплина стали основой воспитания целой плеяды выдающихся спортсменов-альпинистов, мировых рекордсменов и чемпионов, ставших элитой международного альпинистского движения. За время тренерской деятельности Вы подготовили более 100 мастеров спорта, среди Ваших учеников есть мастера спорта международного класса и даже заслуженные мастера спорта. Под Вашим личным руководством сборная Казахстана первой в мире покорила все 14 восьмитысячников, что само по себе является уникальным достижением. Заложенные Вами славные традиции альпинизма позволяют нашим спортсменам успешно выступать на многих международных соревнованиях, – сказал Президент.

Глава государства высоко оценил человеческие качества Ерванда Тихоновича и его искреннюю заботу о людях, особенно об альпинистах.

– Крылатыми среди альпинистов стали Ваши слова о том, что «самое высокое спортивное достижение не стоит человеческой жизни». Вы также однажды точно заметили, что «альпинизм – это шахматы, где человек играет с природой». Известно, что при восхождении к вершине К2 (Чогори) Ваша команда попала в сильный горный шторм. Вы тогда решили спуститься вниз, несмотря на то что до цели было рукой подать, буквально несколько сотен метров. Такое непростое решение о многом говорит, прежде всего, о Вашей мудрости, благородстве души. Вы никогда не допускали «головокружения от побед», настаивая на осторожности при прохождении даже простых и уже проторенных маршрутов. Такой высокопрофессиональный подход к делу стал Вашей визитной карточкой как великого альпиниста, спортсмена и наставника, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент с теплотой отозвался о колоссальной работе Ерванда Ильинского по популяризации альпинизма в РК.

– Любовь к горам, походы, восхождения стали не просто увлечением, а особым экологическим стилем жизни, основанном на уважении к природе и стремлении к чистоте. В новой Конституции принципы природолюбия, правильного экологического поведения, чистоты в целом стали важной ее составной частью и теперь должны «врасти» в наш национальный менталитет. Горы учат стойкости, дисциплине и взаимовыручке. Поднимаясь к вершинам, человек укрепляет собственный дух. Именно поэтому альпинизм и горный туризм – это школа жизни, которая рождает лидеров, воспитывает чувство ответственности за окружающий мир. Важно всячески поддерживать этот культурный и психологический феномен, превращать его в основу воспитания молодежи. Перед Правительством, профильным министерством стоит задача всемерной поддержки альпинизма как спорта и современного горного туризма. Нужно подготовить конкретную программу действий с привлечением государственного финансирования и спонсорских средств. Отмечу, что данная актуальная задача будет решаться государством, и к ней будет проявлено должное внимание, – отметил Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, жизненный путь Ерванда Тихоновича – яркий пример созидательного патриотизма, уникальной самоотверженности и высочайшего профессионализма.

– Молодежь должна не только видеть, что упорный и продуктивный труд всегда достойно оценивается и вознаграждается, но и четко понимать, что не бывает успеха без усилий. Упорство и труд все перетрут. Неважно, спорт это или бизнес, учеба в школе или научные изыскания, труд в поле или на заводе, «чемпионами в жизни» неизменно становятся только те, кто по-настоящему увлечен своим делом и твердо идет к поставленной цели. Такие граждане, как уважаемый Ерванд Тихонович Ильинский, – это оплот нашего общества, наглядный пример мужества, стойкости и трудолюбия. Поэтому мною принято решение наградить Вас за выдающиеся достижения в альпинизме, большой вклад в развитие спорта и активное участие в общественной деятельности высшей степенью отличия – званием «Қазақстанның Еңбек Ері». С огромным удовольствием вручу эту заслуженную награду. Ерванд Тихонович, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений! Я знаю, что среди альпинистов есть очень популярное выражение: «Берегите себя!» Поэтому это выражение я адресую Вам сегодня и Вашим товарищам-ученикам, которые сопровождают Вас, – сказал Президент.

В свою очередь Ерванд Ильинский поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за высокую оценку его деятельности и особое внимание к отечественному альпинизму.