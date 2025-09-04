Мир снова ухаживает за пиксельными питомцами - продажи превысили 100 миллионов штук, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Экосевер

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Продажи легендарных виртуальных питомцев тамагочи снова бьют рекорды. По данным The Japan Times, с момента выхода первой модели в 1996 году суммарный тираж устройств превысил 100 миллионов по всему миру. Такой всплеск интереса эксперты связывают с мощной волной ностальгии, захватившей поколения, выросшие в 1990-е.

Первая версия тамагочи выглядела просто: маленькое яйцо с монохромным экраном и тремя кнопками. Игрок должен был заботиться о виртуальном существе — кормить, поить, укладывать спать и наблюдать за его жизнью от рождения до конца.

С середины 2000-х ажиотаж угас, но в последние годы интерес вернулся. Людей манит ностальгия по "простым радостям детства", а сам гаджет стал символом эскапизма, позволяющим отвлечься от повседневных забот.

Современные версии тамагочи давно вышли за пределы Японии. В 2018 году компания Bandai Namco представила модель Original Tamagotchi в сотрудничестве с модными брендами. Только этой версии к июлю 2025 года было продано более 11,5 миллиона экземпляров.

Недавно на рынок вышла уже 37-я версия культовой игрушки. Стоимость устройства — около $50. Теперь игроку нужно заботиться не об одном питомце, а о целой планете виртуальных существ. Более того, можно менять масштаб: от отдельной клетки до космического уровня.

Аналитики отмечают, что возвращение тамагочи — часть глобального тренда. Современные поколения активно обращаются к ретро-культуре, находя в ней источник тепла и устойчивости. Подобные гаджеты становятся не просто игрушкой, а предметом коллекционирования и символом эпохи.

