Глава Pop Mart Ван Нин попал на 85 строчку в списке богатейших людей мира с состоянием $26,5 млрд., передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: из открытых источников

Основатель и генеральный директор компании по производству игрушек Pop Mart, выпускающей куклы Лабубу, Ван Нин вошел в топ-100 самых богатых людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index.

Он попал на 85 строчку рейтинга с состоянием $26,5 млрд. C начала 2025 года его капитал вырос на $18.8 млрд.

Лабубу - маленькие фигурки монстриков с яркой шерстью, которые завоевали популярность у детей и взрослых во многих странах. Их выпускает китайская компания Pop Mart. Особый интерес к Лабубу вызван форматом продаж: покупатели не знают, какая именно игрушка окажется в коробке, пока ее не откроют.

В тройку лидеров рейтинга входят американский предприниматель Илон Маск, председатель совета директоров и CTO корпорации Oracle Ларри Эллисон и соучредитель компании Meta Марк Цукерберг - на первом, втором и третьем местах рейтинга соответственно.

По итогам торгов в Гонконге 22 июля капитализация компании Pop Mart достигла 332,84 млрд гонконгских долларов ($42,4 млрд).