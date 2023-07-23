Легковушка перевернулась в Жетысуской области: есть пострадавший (видео)
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Автомобиль перевернулся на трассе Карабулак – Кайнарлы. Водитель госпитализирован, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
20-летний водитель автомашины "Мазда-626", следуя по автодороге "Карабулак-Кайнарлы", не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание.
В результате водитель доставлен в районную больницу и после оказания первой медицинской помощи отпущен домой на амбулаторное лечение.