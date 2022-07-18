Легковушка влетела под грузовик в Костанайской области: погибли три человека

Трое мужчин погибли в страшной аварии в Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Костанайские новости.

17 июля в 7:40 часов на 56 км трассы Костанай – Карабутак, на объездной дороге между Рудным и Тоболом, произошло ДТП.

Водитель автомобиля Nissan, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой машиной Shacman.

В результате ДТП погибли трое мужчин – водитель иномарки и два пассажира.

По факту аварии начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.