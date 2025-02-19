Легковушка врезалась в отбойник на трассе в Актюбинской области

Фото: instagram.com/kandyagash_public/

В соцсети появилось видео, снятое в районе Кандыагаша, на котором бетонное ограждение вошло в легковую машину, выбило стекло. На переднем сиденье находится водитель. Женщина с криками просит людей о помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Diapazon.kz

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что 18 февраля на автодороге Актобе – Астрахань в районе Кандыагаша водитель автомашины RAV-4 не справился с управлением и наехал на отбойник.

В результате дорожно-транспортного происшествия 25-летнего водителя с травмами госпитализировали в больницу.